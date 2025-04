Princ Harry usiluje o opätovné nadobudnutie práva na ochranku

Londýn 8. apríla (TASR) - Princ Harry sa v utorok zúčastnil na súdnom pojednávaní na Kráľovskom súdnom dvore v Londýne, v prípade rozhodnutia vlády, ktoré ho zbavilo práva na ochranu hradenú z verejných zdrojov. Vláda o tom rozhodla vo februári 2020 po tom, ako sa Harry vzdal kráľovských povinností, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Mladší syn britského kráľa Karola III. sa snaží zvrátiť rozhodnutie ministerstva vnútra, podľa ktorého počas pobytu v Británii nebude automaticky dostávať policajnú ochranu. Rozhodnutiu predchádzal spor medzi kráľovskou rodinou a Harrym s manželkou Meghan, ktorí sa vzdali kráľovských povinností a presťahovali sa do Kanady a následne do Spojených štátov.



Britský Najvyšší civilný súd minulý rok vo februári rozhodnutie o ochranke uznal za právoplatné. Právny tím princa označil tento krok za neopodstatnený a Harry sa voči nemu odvolal. Podľa jeho právnikov agentúra, ktorá chráni kráľovské a verejné osoby, zaobchádzala s Harrym na základe „individuálnych podmienok“, ktoré sa nevzťahovali na nikoho iného v britskej kráľovskej rodine. „Znamená to, že bol vyčlenený na odlišné, neoprávnené a podradné zaobchádzanie,“ vysvetlila Harryho právnička.



Harry opakovane tvrdil, že jeho rodina je počas návštev v Spojenom kráľovstve ohrozená v súvislosti s nepriateľskými náladami voči nemu a jeho manželke na sociálnych sieťach a ich údajným prenasledovaním bulvárnymi médiami.



Podľa britských bulvárnych novín The Sun 40-ročný Harry priletel v pondelok z Kalifornie, no nie je jasné, či sa počas pobytu v Londýne stretne s príbuznými. Kráľ Karol III. s kráľovnou Kamilou (Harryho nevlastnou matkou) sú na štátnej návšteve Talianska.