Princ Harry vydal prvé vyhlásenie reagujúce na smrť kráľovnej

Londýn 12. septembra (TASR) - Britský princ Harry zverejnil v pondelok prvé oficiálne vyhlásenie od smrti svojej starej mamy Alžbety II. Ocenil v ňom "" zosnulej kráľovnej, ktorú podľa neho mnohí považovali za akýsi "" v súčasnom svete. Informovala o tom agentúra AP.Takéto osobné vyhlásenie zverejnil princ na webstránke charitatívnej organizácie Archewell, ktorú založil spoločne so svojou manželkou Meghan. Uviedol v ňom tiež, že si vážil spoločné chvíle, ktoré so svojou starou mamou zažíval od svojho ranného detstva.Harry sa so svojou manželkou v sobotu stretol pred Windsorským hradom so svojim svojim bratom, princom Williamovi a jeho manželkou Catherine, aby si spoločne pozreli kvety a dary, ktoré tam Briti priniesli na znak úcty zosnulej kráľovnej Alžbety II.Spoločné zábery oboch bratov, ktorí mali v posledných rokoch komplikovaný vzťah, dominoval titulným stránkam britskej tlače, ktorá v sprievodných článkoch naznačovala, že medzi bratmi mohlo dôjsť k zmiereniu.William a Harry vedú veľmi odlišné životy. Zatiaľ čo Harry s manželkou Meghan sa v roku 2020 vzdali svojich kráľovských povinností a presťahovali sa do Spojených štátov, kde často čelia nie vždy pozitívnemu mediálneho záujmu, princ William sa stal po smrti Alžbety II. následníkom britského trónu a jeho otec, kráľ Karol III., mu udelil titul princ z Walesu.