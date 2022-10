Princ Harry začiatkom roka vydá knihu memoárov s názvom Spare

Londýn 28. októbra (TASR) - Autobiografická kniha britského princa Harryho vyjde začiatkom budúceho roka. Memoáre vojvodu zo Sussexu vyjdú pod názvom "Spare" 10. januára, oznámilo vydavateľstvo Penguin Random House. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy stanice BBC News.



Kniha vyjde v rovnaký termín na celom svete v 16 jazykoch. Spolu s ňou vyjde i audiokniha, ktorú načítal samotný Harry. Časť výťažku z predaja pôjde na charitatívne účely.



Titul knihy je provokatívny, keďže znamená "náhradník", čo je narážkou na frázu, že monarchie potrebujú "dediča a náhradníka", a odráža postavenie Harryho v kráľovskej hierarchii; dedičom trónu je jeho starší brat William, princ z Walesu. Buckinghamský palác uviedol, že oznámenie o knihe nebude komentovať.



Publikácia, ktorá je podľa BBC News zaručeným bestsellerom, bude obsahovať Harryho spomienky na to, ako sa vyrovnával so smrťou svojej matky, princeznej Diany, s neustálym tlakom médií, ako aj s nie vždy ideálnymi vzťahmi v kráľovskej rodine. Vydavateľstvo sľubuje čitateľom "surovú, nefalšovaná úprimnosť".



Harry (oficiálne Henry) a jeho manželka Meghan v roku 2020 oznámili, že sa vzdávajú kráľovských povinností. Buckinghamský palác a vyšší kráľovskí predstavitelia vtedy vyjadrili nad týmto rozhodnutím sklamanie. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu teraz žijú so svojimi dvoma deťmi v USA.