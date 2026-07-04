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Princ Harry začne návštevu Británie bez manželky Meghan a detí
Stále je možné, že Meghan s deťmi sa k princovi pridajú neskôr, keď sa z Londýna presunie do Birminghamu, poznamenala BBC.
Autor TASR
Londýn 4. júla (TASR) — Britský princ Harry pricestuje na budúci týždeň na päťdňovú návštevu Spojeného kráľovstva bez manželky Meghan, vojvodkyne zo Sussexu, a svojich dvoch detí. Podľa zdrojov blízkych páru sa rodina rozhodla neabsolvovať plánovanú cestu do Londýna po tom, čo bolo potvrdené, že nedostane policajnú ochranu hradenú z verejných zdrojov. Informovala o tom v sobotu BBC a ďalšie britské médiá.
Stále je možné, že Meghan s deťmi sa k princovi pridajú neskôr, keď sa z Londýna presunie do Birminghamu, poznamenala BBC.
Princ Harry tak v stredu sám absolvuje návštevu Kráľovskej nemocnice v londýnskej štvrti Chelsea, kde má naplánované stretnutia súvisiace s projektom Invictus Games. Ide o medzinárodné športové podujatie pre príslušníkov ozbrojených síl, ktorí boli zranení v boji alebo v dôsledku choroby utrpeli trvalú fyzickú či duševnú ujmu. Harry ich vznik inicioval v roku 2014.
Vo štvrtok sa Harry presunie do Birminghamu, kde navštívi tamojšiu detskú nemocnicu a sídlo charitatívnej organizácie WellChild, ktorá v Británii poskytuje starostlivosť vážne chorým deťom a mladým ľuďom. Na programe má aj návštevu National Exhibition Centre, kde sa v júli 2027 uskutoční ôsmy ročník Invictus Games.
Diskusie o bezpečnostných opatreniach pre druhú časť návštevy stále prebiehajú a zatiaľ nepadlo konečné rozhodnutie. Tiež nie je jasné, či sa uskutoční stretnutie kráľa Karola III. s jeho dvoma vnúčatami Archiem a Lilibet, ktoré nevidel štyri roky. Pôvodne sa predpokladalo, že prípadné rodinné stretnutie by sa mohlo konať v Londýne, kde mal Harry bývať v jednom z kráľovských sídiel.
Podľa informovaných zdrojov bolo rozhodnutie zrušiť spoločnú londýnsku časť cesty výsledkom analýzy Harryho súkromného bezpečnostného tímu, ktorý niekoľko dní hodnotil navrhované opatrenia. Princ už v minulosti uviedol, že bez zlepšenia bezpečnostných opatrení svoju rodinu do Británie neprivedie.
Harry a Meghan boli naposledy spolu v Spojenom kráľovstve v roku 2022 na pohrebe kráľovnej Alžbety II. Princ následne svoju vlasť navštevoval len sám; naposledy sa stretol so svojím otcom vlani v septembri.
Princ Harry a jeho manželka Meghan sa 31. marca 2020 oficiálne vzdali svojich kráľovských povinností a prestali byť platení z verejných prostriedkov. Presťahovali sa do mesta Montecito v americkom štáte Kalifornia.
Stále je možné, že Meghan s deťmi sa k princovi pridajú neskôr, keď sa z Londýna presunie do Birminghamu, poznamenala BBC.
Princ Harry tak v stredu sám absolvuje návštevu Kráľovskej nemocnice v londýnskej štvrti Chelsea, kde má naplánované stretnutia súvisiace s projektom Invictus Games. Ide o medzinárodné športové podujatie pre príslušníkov ozbrojených síl, ktorí boli zranení v boji alebo v dôsledku choroby utrpeli trvalú fyzickú či duševnú ujmu. Harry ich vznik inicioval v roku 2014.
Vo štvrtok sa Harry presunie do Birminghamu, kde navštívi tamojšiu detskú nemocnicu a sídlo charitatívnej organizácie WellChild, ktorá v Británii poskytuje starostlivosť vážne chorým deťom a mladým ľuďom. Na programe má aj návštevu National Exhibition Centre, kde sa v júli 2027 uskutoční ôsmy ročník Invictus Games.
Diskusie o bezpečnostných opatreniach pre druhú časť návštevy stále prebiehajú a zatiaľ nepadlo konečné rozhodnutie. Tiež nie je jasné, či sa uskutoční stretnutie kráľa Karola III. s jeho dvoma vnúčatami Archiem a Lilibet, ktoré nevidel štyri roky. Pôvodne sa predpokladalo, že prípadné rodinné stretnutie by sa mohlo konať v Londýne, kde mal Harry bývať v jednom z kráľovských sídiel.
Podľa informovaných zdrojov bolo rozhodnutie zrušiť spoločnú londýnsku časť cesty výsledkom analýzy Harryho súkromného bezpečnostného tímu, ktorý niekoľko dní hodnotil navrhované opatrenia. Princ už v minulosti uviedol, že bez zlepšenia bezpečnostných opatrení svoju rodinu do Británie neprivedie.
Harry a Meghan boli naposledy spolu v Spojenom kráľovstve v roku 2022 na pohrebe kráľovnej Alžbety II. Princ následne svoju vlasť navštevoval len sám; naposledy sa stretol so svojím otcom vlani v septembri.
Princ Harry a jeho manželka Meghan sa 31. marca 2020 oficiálne vzdali svojich kráľovských povinností a prestali byť platení z verejných prostriedkov. Presťahovali sa do mesta Montecito v americkom štáte Kalifornia.