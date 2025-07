Princ Harry zavítal do Angoly, kde sa oboznámil s postupom odmínovania

Luanda 17. júla (TASR) - Britský princ Harry v stredu navštívil Angolu, kde podporil snahy o odmínovanie jej územia, čím nadviazal na aktivity svojej zosnulej matky, princeznej Diany. S odvolaním sa na humanitárnu organizáciu Halo Trust o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



AFP pripomenula, že v Angole sa nachádza najväčšie mínové pole na africkom kontinente. Ide o dedičstvo po 27 rokov trvajúcej občianskej vojne, ktorá sa začala v roku 1975 - po získaní nezávislosti od Portugalska.



Vojvoda zo Sussexu navštívil odľahlú dedinu na juhovýchode Angoly, kde tamojším deťom pripomínal slogan: „Zastav sa, vráť sa (po svojich stopách) a povedz (o tom) starším“, ktorý ich má nabádať k opatrnosti pri pohybe na miestach, kde by sa mohli vyskytovať nastražené míny.



Harryho matka, princezná Diana, navštívila Angolu v roku 1997, keď občianska vojna na čas utíchla. Prešla vtedy cez vyčistené mínové pole neďaleko mesta Huambo. Táto jej cesta sa uskutočnila len niekoľko mesiacov pred jej smrťou pri autonehode v Paríži. Harry mal v tom čase 12 rokov.



V scéne pripomínajúcej návštevu svojej matky si Harry v stredu nasadil na hlavu ochranný štít a obliekol si nepriestrelnú vestu, aby sa následne prešiel odmínovaným terénom. Potom sa zúčastnil na nácviku zneškodňovania míny.



Podľa organizácie Halo Trust, ktorá v krajine zneškodnila viac ako 100.000 mín, bolo od roku 2008 v Angole nášľapnými mínami zabitých alebo zranených najmenej 60.000 ľudí. Najviac obetí evidujú v rokoch 2002 a 2003, keď sa Angolčania po uzavretí mieru začali vracať do svojich domovov.



Princ Harry do Angoly zavítal prvýkrát v septembri 2019, keď navštívil Huambo. V utorok sa stretol s angolským prezidentom Joaoom Lourencom, s ktorým diskutovali o problematike odmínovania.