< sekcia Zahraničie
Princ William a manželka sú znepokojení odhaleniami spisov Epsteina
Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia.
Autor TASR
Rijád/Londýn 9. februára (TASR) - Britský princ William a jeho manželka Catherine sú znepokojení odhaleniami v súvislosti so zverejnením spisov zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. V pondelok to povedal hovorca Kensingtonského paláca, pričom ide o prvé vyjadrenie následníka trónu a jeho manželky k tejto kauze. V zmienených spisoch sa opakovane spomína aj brat britského kráľa Andrew Mountbatten-Windsor, ktorý bol Epsteinovým dlhoročným priateľom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
„Môžem potvrdiť, že princ a princezná sú hlboko znepokojení pokračujúcimi odhaleniami. Ich myšlienky zostávajú sústredené na obete,“ uviedol hovorca novinárom v Rijáde pred začiatkom Williamovej návštevy Saudskej Arábie.
Americké ministerstvo spravodlivosti koncom januára zverejnilo údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi. Tie odhalili väzby rôznych známych osobností vrátane politických predstaviteľov na Epsteina.
S americkým finančníkom komunikoval aj bývalý veľvyslanec Spojeného kráľovstva v Spojených štátoch Peter Mandelson. Škandál sa však dotkol aj britskej kráľovskej rodiny. Andrew Mountbatten-Windsor, brat britského panovníka Karola III., bol dlhoročným priateľom Epsteina aj jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej, dcéry britského magnáta Roberta Maxwella, ktorú neskôr odsúdili za napomáhanie obchodovaniu s neplnoletými.
Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia.
Mountbatten-Windsor bol už preto pred niekoľkými rokmi zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a ďalších vojenských titulov. V októbri kráľ Karol III. začal formálny proces odňatia zostávajúcich titulov a pôct svojmu bratovi. Podľa informácií stanice BBC sa niekdajší princ pred niekoľkými dňami už aj odsťahoval zo svojho sídla Royal Lodge ležiacom neďaleko hradu Windsor.
Členovia britskej kráľovskej rodiny sa dosiaľ podľa Sky News vyhýbali otázkam, ktoré sa týkali najnovšie zverejnených spisov. Kráľ minulý týždeň počas návštevy v dedine v grófstve Essex nereagoval na otázku muža z davu, ktorý sa panovníka opýtal, či vyvíjal tlak na políciu, aby začala jeho brata vyšetrovať. Princ Edward na otázku, ako sa jeho rodina vyrovnáva s týmto škandálom, odpovedal, že je potrebné myslieť na obete.
„Môžem potvrdiť, že princ a princezná sú hlboko znepokojení pokračujúcimi odhaleniami. Ich myšlienky zostávajú sústredené na obete,“ uviedol hovorca novinárom v Rijáde pred začiatkom Williamovej návštevy Saudskej Arábie.
Americké ministerstvo spravodlivosti koncom januára zverejnilo údajne poslednú várku materiálov zo spisov o Epsteinovi. Tie odhalili väzby rôznych známych osobností vrátane politických predstaviteľov na Epsteina.
S americkým finančníkom komunikoval aj bývalý veľvyslanec Spojeného kráľovstva v Spojených štátoch Peter Mandelson. Škandál sa však dotkol aj britskej kráľovskej rodiny. Andrew Mountbatten-Windsor, brat britského panovníka Karola III., bol dlhoročným priateľom Epsteina aj jeho partnerky Ghislaine Maxwellovej, dcéry britského magnáta Roberta Maxwella, ktorú neskôr odsúdili za napomáhanie obchodovaniu s neplnoletými.
Kauza mladšieho syna zosnulej kráľovnej Alžbety II. a jeho prepojenie na Epsteina patrí medzi najväčšie škandály britskej monarchie za posledné desaťročia.
Mountbatten-Windsor bol už preto pred niekoľkými rokmi zbavený titulu Jeho kráľovská výsosť a ďalších vojenských titulov. V októbri kráľ Karol III. začal formálny proces odňatia zostávajúcich titulov a pôct svojmu bratovi. Podľa informácií stanice BBC sa niekdajší princ pred niekoľkými dňami už aj odsťahoval zo svojho sídla Royal Lodge ležiacom neďaleko hradu Windsor.
Členovia britskej kráľovskej rodiny sa dosiaľ podľa Sky News vyhýbali otázkam, ktoré sa týkali najnovšie zverejnených spisov. Kráľ minulý týždeň počas návštevy v dedine v grófstve Essex nereagoval na otázku muža z davu, ktorý sa panovníka opýtal, či vyvíjal tlak na políciu, aby začala jeho brata vyšetrovať. Princ Edward na otázku, ako sa jeho rodina vyrovnáva s týmto škandálom, odpovedal, že je potrebné myslieť na obete.