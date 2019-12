Princ William hovorí svojím deťom o bezdomovcoch a chudobe

Londýn 16. decembra (TASR) - Britský princ William pokračuje tak v šľapajach svojej matky princeznej Diany a informuje svoje deti o spoločenských problémoch, ako je bezdomovectvo. Hovorí o tom v relácii britskej verejnoprávnej televízie BBC, ktorá sa bude vysielať v pondelok večer.



William niekedy o bezdomovectve hovorí princovi Georgeovi (6) a princeznej Charlotte (4), keď ich berie do školy.



"Vždy, keď vidíme spať niekoho na ulici, hovorím o tom a vysvetľujem prečo," povedal William.



"(Deti) Sú veľmi zvedavé. Pýtajú sa, prečo tí ľudia nemôžu ísť domov," pokračoval.



William a jeho manželka Kate, vojvodkyňa z Cambridgeu, majú ešte jedno dieťa — jednoročného princa Louisa.



Program A Berry Royal Christmas, v ktorom bol William hosťom, moderuje šéfkuchárka Marry Berryová. William v ňom varí čaj v londýnskej charite The Passage, ktorej je zároveň patrónom.



Tridsaťsedemročný William v relácii tiež spomína na návštevu tejto charity v čase, keď bol malý chlapec.



"Malo to na mňa obrovský vplyv," povedal. "Moja mama vedela, čo so mnou robí. Uvedomovala si, aké je dôležité, aby som si v dospelosti, najmä pri spôsobe, akým som vyrastal, uvedomoval, že život sa odohráva aj za múrmi paláca a aby som videl ľudí so skutočnými problémami," dodal William.