Princ William hovoril o zážitkoch z práce pilota vrtuľníka

Londýn 6. decembra (TASR) - Britský princ William v podcaste povedal, aký vplyv naňho mali pracovné zážitky v období, keď pôsobil ako pilot záchranárskeho vrtuľníka. Informovala o tom v nedeľu na svojej webovej stránke stanica BBC.



William bol v rokoch 2015-17 pilotom civilnej záchranárskej helikoptéry charitatívnej organizácie East Anglian Air Ambulance (EAAA).



Vojvoda z Cambridgea William v podcaste Time to Walk uviedol, že z práce si "domov nosil traumu a smútok ľudí". Práca mu spôsobovala smútok aj napriek tomu, že mal šťastný domov a pracovný život.



"Rozprávanie o týchto pracovných úlohách mi jednoznačne pomáhalo," povedal a dodal, že svoje zážitky zdieľal so svojím tímom.



Takisto mu pomohlo stretnutie s jedným z pacientov, ktorému ako pilot pomáhal, a s jeho rodinou. Ten pacient sa podľa Williama zotavil - hoci k úplnému zotaveniu podľa neho nedošlo.



William pripomenul aj zážitky z detstva so svojou matkou princeznou Dianou. Tá ho podľa jeho slov brávala na návštevy do zariadenia, ktoré poskytovalo prístrešie bezdomovcom. Cieľom bolo podľa Williama stretnúť ľudí, ktorí mali ťažší život, a takisto poučenie, že život prebieha "mimo múrov paláca".



William neskôr začal spolupracovať s viacerými charitatívnymi organizáciami, ktoré sa starajú o bezdomovcov, pripomína BBC.



V podcaste takisto hovoril aj o svojom súčasnom živote a troch deťoch, ktoré má so svojou manželkou Kate, vojvodkyňou z Cambridgea.