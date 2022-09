Princ William: Kráľa Karola III. podporím všetkými možnými spôsobmi

Londýn 10. septembra (TASR) - Princ William v sobotu sľúbil, že si uctí pamiatku svojej starej mamy, kráľovnej Alžbety II. tým, že podporí svojho otca, kráľa Karola III. Uviedol to vo svojom prvom vyhlásení po smrti britskej kráľovnej. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



William sa po smrti Alžbety II. stal následníkom britského trónu a jeho otec, kráľ Karol III., mu udelil titul princ z Walesu. William vo vyhlásení uviedol, že potrvá nejaký čas, kým si uvedomí, že život bez starej mamy je naozaj skutočnosťou. Kráľovnú označil za mimoriadneho lídra a ocenil jej "absolútnu" oddanosť Británii, britskému Spoločenstvu národov (Commonwealthu) a ďalším 14 krajinám, v ktorých bola tiež hlavou štátu.



Kráľovná Alžbeta II. podľa Williama hovorila, že "smútok je cena, ktorú platíme za lásku". "Všetok smútok, ktorý budeme cítiť v nasledujúcich týždňoch, bude dôkazom lásky, ktorú sme cítili k našej mimoriadnej kráľovnej... Uctím si jej pamiatku tým, že podporím svojho otca, kráľa, všetkými možnými spôsobmi," povedal princ.



"Toľko sa toho v najbližších dňoch povie o význame jej historickej vlády... Stratil som však starú mamu. A aj keď smútim nad jej stratou, cítim aj neuveriteľnú vďačnosť," dodal.



William, starší syn kráľa Karola III. z jeho prvého manželstva so zosnulou princeznou Dianou, povedal, že počas svojho života ťažil z kráľovninej múdrosti a istoty. Alžbeta II. ponúkla rady a podporu Williamovej manželke Catherine, princeznej z Walesu. Ich ich tri deti – George, Charlotte a Louis – budú celý život spomínať na prázdniny, ktoré s ňou strávili.



"Bola po mojom boku v mojich najšťastnejších chvíľach. A bola po mojom boku aj počas najsmutnejších dní môjho života... Ďakujem jej za láskavosť, ktorú preukázala mne a mojej rodine," pokračoval princ.



"A ďakujem jej v mene mojej generácie za to, že nám bola vzorom svojou službou a dôstojnosťou vo verejnom živote," dodal.



Kráľovná Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov na zámku Balmoral v Škótsku. Jej syn, kráľ Karol III., sa v sobotu predpoludním oficiálne stal novým britským panovníkom.