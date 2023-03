Princ William navštívil britské jednotky v Poľsku

Varšava 22. marca (TASR) - Britský princ William v stredu pricestoval na neohlásenú návštevu Poľska, aby tak vyjadril podporu Poliakom, ktorí pomáhajú utečencom z Ukrajiny, i ukrajinskej armáde bojujúcej proti ruskej agresii. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Následník britského trónu navštívil britské a poľské jednotky v meste Rzeszów na juhovýchode Poľska. Práve Rzeszów sa stal centrom dodávok vojenskej a humanitárnej pomoci určenej pre Ukrajinu.



"Chcel som sem prísť osobne, aby som sa poďakoval za všetko, čo robíte, že všetkých ochraňujete a dávate pozor na to, čo sa deje," povedal William príslušníkom ozbrojených síl. Dodal, že britské jednotky "robia naozaj dôležitú prácu a doma majú plnú podporu".



Britský princ následne priletel do Varšavy, kde navštívil centrum pre utečencov z Ukrajiny. V príhovore vyzdvihol najmä vzťahy medzi Poľskom a Britániou a ich spoluprácu v pomoci Ukrajine.



"Chcem tiež vzdať hold inšpirujúcej ľudskosti poľského národa... Otvorili ste svoje srdcia aj domovy," uviedol William.



Agentúra AP pripomína, že Británia je jedným z najvýraznejších podporovateľov posilnenia východného krídla Severoatlantickej aliancie (NATO). Británia vyslala jednotky do Poľska aj pobaltských štátov a poskytla Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 2,3 miliardy libier (2,6 miliardy eur). Zaviazala sa tiež, že Kyjevu pošle i humanitárnu pomoc v hodnote 220 miliónov libier (248 miliónov eur).



Britský princ sa vo štvrtok stretne i s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a mladými Ukrajincami, ktorí v Poľsku študujú.