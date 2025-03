Princ William navštívil britských vojakov dislokovaných v Estónsku

Tallinn 21. marca (TASR) - Britský princ William počas návštevy Estónska zavítal na vojenskú základňu Tapa, kde sa stretol s estónskymi i britskými vojakmi, ktorí sú tam dislokovaní, informovali v piatok agentúra DPA a britská stanica BBC, píše TASR.



Tapa slúžila ako základňa sovietskej protivzdušnej obrany až do roku 1991, keď Estónsko znovu získalo nezávislosť, pričom bojové lietadlá MiG boli pripravené zaútočiť na Západ, doplnila BBC.



Momentálne na základni pôsobí britský kontingent v sile 900 vojakov, ktorý predstavuje najväčšie trvalé nasadenie príslušníkov armády Spojeného kráľovstva v zámorí, doplnila DPA.



Cieľom návštevy princa z Walesu je posilniť vzťahy Spojeného kráľovstva s Estónskom ako spojencom v rámci NATO a podporiť britských vojakov nasadených na východnom krídle NATO v rámci síl odstrašenia pred ruskou agresiou voči pobaltským štátom.



Svoju návštevu v Estónsku princ vykonáva aj ako veliaci plukovník Mercijského pluku, ktorý v piatok slávnostne preberá obranné úlohy NATO v Estónsku od Kráľovskej dragúnskej gardy.



Princ William sa vo štvrtok, v prvý deň návštevy, v Tallinne stretol s estónskym prezidentom Alarom Karisom, ako aj vojenskými veliteľmi zo Spojeného kráľovstva a jeho spojencami. Diskutovali o prípadnom pôsobení mierových síl na Ukrajine, ak sa dosiahne dohoda o ukončení vojny rozpútanej Ruskom. V programe mal aj schôdzku so zástupcami Ukrajincov, ktorí útočisko pred vojnou našli v Estónsku.



Kensingtonský palác v piatok informoval, že princ sa oboznámil aj s činnosťou združenia Cleantech, ktoré je lídrom vo vývoji inovatívnych riešení v boji proti klimatickým zmenám.



Princova návšteva prichádza v čase, keď sa európske štáty vrátane Spojeného kráľovstva pripravujú na zvýšenie financovania ozbrojených síl. Ide o reakciu na zmenu pomerov vo svete po návrate prezidenta USA Donalda Trumpa do Bieleho domu.