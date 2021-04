Princ William označil zosnulého princa Filipa za výnimočného muža

Londýn 12. apríla (TASR) - Britský princ William v pondelok povedal, že počas najbližších rokov bude "oporou" kráľovnej Alžbete II., ktorej manžel princ Filip zomrel v piatok vo veku 99 rokov. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica Sky News.



William vojvodu z Edinburghu Filipa označil za "výnimočného muža" a takisto povedal, že "dedko mu bude chýbať".



"Storočie života môjho starého otca bolo charakterizované službou svoje vlasti a Commonwealthu, svojej manželke a kráľovnej a našej rodine," uviedol vo vyhlásení William, ktorý je starším synom následníka britského trónu princa Charlesa.



William a jeho manželka Kate budú podľa jeho slov pokračovať v tom, čo by si Filip želal, a budú "v nasledujúcich rokoch podporovať kráľovnú".



V Británii už prebiehajú prípravy poslednej rozlúčky s princom Philipom, ktorá sa uskutoční v sobotu popoludní v areáli Windsorského zámku. Pohrebné obrady sa budú konať v tamojšej kaplnke svätého Juraja o 15.00 h miestneho času (16.00 h SELČ).



Kráľovnin najstarší syn a následník trónu princ Charles v sobotu vzdal svojmu otcovi vlastnú poklonu vyhlásením, že to bol "jedinečný človek, ktorý by bol ohromený reakciou a dojemnými slovami, ktoré o ňom zaznievajú". Philipovo úmrtie spustilo osemdňový štátny smútok, ktorý sa skončí jeho pohrebom.



Princ Andrew - druhý syn Alžbety a Philipa - uviedol, že kráľovná po smrti svojho manžela pocítila "veľkú prázdnotu vo svojom živote".