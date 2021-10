Princ William oznámil prvých laureátov environmentálnej ceny Earthshot

Londýn 18. októbra (TASR) – Britský princ William odovzdal v nedeľu na slávnostnom podujatí v Londýne prvé ceny Earthshot za inovatívne riešenia problémov súvisiacich s klimatickou zmenou. Ocenenie získali projekty z Kostariky, Talianska, Bahám či Indie, informuje agentúra AFP.



Vytvorenie nových výročných cien predstavil vnuk britskej kráľovnej Alžbety II. vlani ako uznanie za úsilie o ochranu planéty vo svetle klimatickej zmeny a globálneho otepľovania. Piati tohtoroční laureáti dostali odmenu milión libier (1,19 mil. eur).



Pred televíznym odovzdávaním cien Earthshot, na ktorom okrem iných vystúpili známy prírodovedec David Attenborough i hudobníci ako Coldplay a Ed Sheeran, vyjadrili viacerí členovia britskej kráľovskej rodiny nespokojnosť s nečinnosťou svetových lídrov proti klimatickej zmene.



Princ William podľa vlastných slov dúfa, že nová cena podporí snahy pred svetovým klimatickým summitom COP26, ktorý sa začne koncom mesiaca v škótskom Glasgowe. Tých, ktorí sa dostali do užšieho výberu, označil za "inovátorov, lídrov a vizionárov".



V krátkom filme nakrútenom pre ceremóniu William varoval, že "opatrenia, ktoré sa rozhodneme, alebo nerozhodneme prijať v najbližších desiatich rokoch, určia osud našej planéty na ďalších tisíc (rokov)".



"Desaťročie sa nezdá dlhé, no ľudstvo už pozoruhodne ukázalo, že dokáže vyriešiť neriešiteľné," povedal princ. "Budúcnosť si určíme sami. A ak sa do toho pustíme, nič nie je nemožné," vyhlásil.



Jedným z víťazov sa v nedeľu stala Kostarická republika, ktorú ocenili za ochranu lesov, vysádzanie stromov a obnovu ekosystémov. "Prijímame toto ocenenie s hrdosťou i pokorou. To, čo sme dosiahli v tejto malej krajiny Strednej Ameriky, možno urobiť kdekoľvek," povedal kostarický prezident Carlos Alvarado.



Cenu v kategórii čistota vzduchu dostala indická spoločnosť Takachar, ktorá vytvorila prenosný prístroj premieňajúci poľnohospodársky odpad na hnojivo, aby ho farmári nemuseli spaľovať a neznečisťovali tak ovzdušie.



Ďalším laureátom, v kategórii oživovania oceánov, je bahamská firma Coral Vita za projekt rýchlejšieho pestovania koralov v nádržiach.



Severotalianske mesto Miláno ocenili v kategórii život bez odpadu, a to za zber nespotrebovaných potravín a ich poskytovanie ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.



Držiteľom ceny za "nápravu klímy" je spoločný thajsko-nemecko-taliansky tím za prístroj AEM Electrolyzer, ktorý využíva obnoviteľnú energiu na ekologickú výrobu vodíka.



Každý z finalistov, ktorých vybrali experti z viac než 750 nominácií, dostane aj firemnú podporu na ďalší rozvoj svojich projektov.



Princ William oznámil, že odovzdávanie cien Earthshot v roku 2022 sa uskutoční v Spojených štátoch.