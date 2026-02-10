< sekcia Zahraničie
Princ William pokračoval v trojdňovej návšteve Saudskej Arábie
Podľa médií William počas druhého dňa svojej cesty navštívil v Rijáde projekt mestskej regenerácie; v športovom komplexe sa stretol s miestnymi futbalovými tímami.
Autor TASR
Rijád 10. februára (TASR) - Britský princ William sa v utorok v rámci trojdňovej návštevy Saudskej Arábie v metropole Rijád stretol s miestnymi obyvateľmi a zaujímal sa o environmentálne aktivity. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
William pricestoval do Saudskej Arábie v pondelok večer a v hlavnom meste ho privítal saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Spoločne navštívili oblasť At-Turáif v meste Diríja, zapísanú v zozname svetového dedičstva UNESCO.
Kensingtonský palác dodal, že princ mal neskôr v utorok navštíviť aj historické mesto Al-Ula s cieľom dozvedieť sa viac o snahách na ochranu prírody.
AFP uvádza, že medzi kráľovskými rodinami oboch krajín existujú dlhodobé priateľské vzťahy. Saudská Arábia je považovaná za jedného z najdôležitejších partnerov Británie v Perzskom zálive.
Posledným popredným členom britskej kráľovskej rodiny na oficiálnej návšteve Rijádu bol ešte vo februári 2014 Williamov otec, terajší kráľ Karol III. V tom čase mal titul princ z Walesu.
AFP zdôrazňuje, že Williamova návšteva prišla uprostred novej medializácie škandálu kráľovho brata a bývalého princa Andrewa, ktorý mal priame väzby na amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Po odňatí privilégií, titulov a vojenských hodností stratil svoju formálnu pozíciu v rámci kráľovskej rodiny a používa meno Andrew Mountbatten-Windsor.
