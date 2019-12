Princ William predstavil novú cenu za riešenie klimatických problémov

Londýn 31. decembra (TASR) – Britský princ William predstavil v utorok novú cenu, ktorá sa bude udeľovať za inovatívne riešenia problémov súvisiacich s klimatickými zmenami. Podľa Williama ide o "najprestížnejšiu environmentálnu cenu v dejinách", informovala agentúra AFP.



Cenu nazvanú The Earthshot Prize budú v nadchádzajúcej dekáde každoročne udeľovať piatim osobnostiam. Týmto spôsobom sa majú nachádzať riešenia najväčších výziev, ktorým bude naša planéta čeliť do roku 2030 vrátane ohrozovania biodiverzity či znečistenia ovzdušia a pitnej vody.



Cena, inšpirovaná lunárnym programom zvaným Moonshot niekdajšieho amerického prezidenta John F. Kennedy z 60. rokov minulého storočia, sľubuje aj "značnú finančnú odmenu". Jej výška však zatiaľ zverejnená nebola.



Naša planéta sa podľa princa Williama v súčasnosti nachádza v "bode zlomu", v ktorom je potrebné prijať zásadné rozhodnutia.



"Buď budeme pokračovať v nenapraviteľnom ničení našej planéty alebo si spomenieme, že ako ľudské bytosti máme jedinečnú moc a neustálu schopnosť viesť, inovovať a riešiť problémy," povedal princ. "Nasledujúce desaťročie nám prinesie jeden z najväčších testov – (bude to) desaťročie opatrení na opravu Zeme".



Ocenenie bude udeľované od roku 2021, a to jednotlivcom, komunitám či firmám. Nová cena má podporu známych environmentalistov, vedcov a napríklad aj britského prírodovedca a dokumentaristu Davida Attenborougha.