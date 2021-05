Princ William s manželkou Catherine odcestovali na návštevu Škótska

Londýn 24. mája (TASR) - Catherine, vojvodkyňa z Cambridgea, sa v pondelok pripojila k svojmu manželovi princovi Williamovi na návšteve Škótska, ktorá je súčasťou ich cesty po krajine.



Kráľovský pár zavíta do Edinburghu a správnej oblasti Fife, pričom uskutoční aj svoju prvú oficiálnu cestu na súostrovie Orkneje, informovala tlačová agentúra DPA.



William, ktorého v tomto roku britská kráľovná Alžbeta II. vymenovala za vysokého komisára valného zhromaždenia škótskej cirkvi, odcestoval do Škótska už minulý týždeň v piatok.



Jeho úlohy dosiaľ zahŕňali otváranie valného zhromaždenia (riadiaceho orgánu škótskej cirkvi), sledovanie finále škótskeho pohára vo futbale, skúšobné jazdy na eletrickom automobile a návštevy ústavov pre seniorov.



Medzi povinnosťami páru na tento týždeň je návšteva environmentálnych projektov pred summitom OSN o klimatických zmenách, ktorý sa bude konať v tomto roku v Glasgowe, či účasť na podujatí venovanom zdravotníkom.



William a Catherine takisto navštívia svoju alma mater - Univerzitu v St Andrews -, kde sa stretli a zamilovali do seba. Pár ukončí svoju cestu po Škótsku vo štvrtok.