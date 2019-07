Princ William s manželkou navštívia na jeseň Pakistan

Pôjde o prvú cestu členov britskej kráľovskej rodiny do tejto islamskej republiky za uplynulých vyše 13 rokov.

Londýn 1. júla (TASR) - Britský princ William s manželkou Catherine navštívia na jeseň Pakistan. Pôjde o prvú cestu členov britskej kráľovskej rodiny do tejto islamskej republiky za uplynulých vyše 13 rokov. Informovala o tom v nedeľu stanica BBC s odvolaním sa na Kensingtonský palác.



Dosiaľ poslednými členmi britskej kráľovskej rodiny, ktorí zavítali do Pakistanu, boli v roku 2006 princ Charles s manželkou Camillou.



Williamova zosnulá matka princezná Diana navštívila Pakistan v rámci charitatívnej činnosti niekoľkokrát. Britská kráľovná Alžbeta II. tam bola naposledy v roku 1997 a vyvolala kontroverziu, keď počas svojho prejavu v parlamente v Islamabade vyzvala Pakistan a Indiu, aby pristúpili k vzájomnému zmiereniu.



Pakistanský veľvyslanec v Spojenom kráľovstve Mohammad Nafís Zakaríja privítal oznámenie Kensingtonského paláca o avizovanej návšteve slovami: "Pakistanský ľud si stále uchováva v pamäti cesty Jej veličenstva kráľovnej do Pakistanu v rokoch 1961 a 1997. Nadchádzajúca kráľovská návšteva je odrazom významu, ktorý Spojené kráľovstvo prikladá svojim vzťahom s Pakistanom."



Obe krajiny "sa tešia historickým väzbám, ktoré chcú ďalej posilňovať", dodal veľvyslanec.



V uplynulých mesiacoch sa v Pakistane odohralo viacero bezpečnostných incidentov. Britské ministerstvo zahraničných vecí na svojej webovej stránke varuje pred vysokou hrozbou teroristických útokov v Pakistane.



"Pre celú krajinu platí vysoká hrozba terorizmu, únosov a sektárskeho násilia, a to vrátane miest Islamabad, Rávalpindí, Láhaur a Karáči. Cudzinci, najmä zo Západu, môžu byť priamymi cieľmi," uvádza ministerstvo.



V Spojenom kráľovstve momentálne žije viac než 1,5 milióna ľudí pakistanského pôvodu, pričom Pakistan navštívi ročne 270.000 Britov.