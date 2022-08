Princ William sa s rodinou presťahuje z Londýna na vidiek

Londýn 23. augusta (TASR) - Britský princ William a jeho manželka Catherine sa so svojimi troma deťmi presťahujú z centrálnej časti Londýna do vidieckeho sídla vo Windsore. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie predstaviteľov kráľovského paláca.



Všetky tri deti - princ George, princ Louis a princezná Charlotte - budú navštevovať rovnakú súkromnú školu v blízkosti ich nového domova.



Vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgea sa presťahujú z Kensingtonského paláca v západnom Londýne do sídla Adelaide Cottage, vzdialeného približne desať minút chôdze od kráľovského Windsorského hradu.



Rodina bude oveľa bližšie k britskej kráľovnej Alžbete II., ktorá vo Windsorskom hrade žije od začiatku covidovej pandémie. Hoci jej oficiálnou rezidenciou zostáva Buckinghamský palác v Londýne, 96-ročná panovníčka môže podľa britských médií už natrvalo bývať na Windsore.



George (9), Louis (4) a Charlotte (7) začnú v septembri navštevovať súkromnú prípravnú školu Lambrook School v meste Ascot v grófstve Berkshire.



Sídlo Adelaide Cottage postavili v roku 1831 pre manželku britského kráľa Viliama IV.. Dom so štyrmi spálňami je pre kráľovskú rodinu pomerne skromný príbytok.



William (40) a Catherine (40) si ponechajú svoj byt v Kensingtonskom paláci ako oficiálnu pracovnú kanceláriu, vidiecke sídlo Anmer Hall s desiatimi spálňami v grófstve Norfolk aj rekreačnú chatu v Škótsku, uvádza AP.



Kráľovná sa podľa spravodajskej stanice BBC News čoraz viac spolieha na rady Williama a svojho syna - princa Charlesa - v otázkach týkajúcich sa monarchie a rodiny.