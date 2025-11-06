< sekcia Zahraničie
Princ William vyhlásil víťazov Earthshot Prize za ekologické inovácie
Cena Earthshot Prize, ktorú princ William založil v roku 2020, každoročne oceňuje inovatívne projekty v piatich kategóriách.
Autor TASR
Rio de Janeiro 6. novembra (TASR) - Britský princ William v stredu v brazílskom Riu de Janeiro vyhlásil päť víťazov tohtoročnej ceny Earthshot Prize za inovatívne riešenia problémov súvisiacich s klimatickou zmenou. Podujatie sa konalo v Múzeu zajtrajška, jeho slávnostnú atmosféru doplnili vystúpenia Kylie Minogueovej, Shawna Mendesa či brazílskej popovej hviezdy Anitty. Informuje o tom TASR podľa správ stanice BBC a agentúry AP.
Medzi ocenenými projektmi je brazílsky startup re.green, ktorý využíva umelú inteligenciu na obnovu lesov, ako aj bangladéšska nezisková organizácia Friendship, ktorá pomáha zraniteľným komunitám v krajine pripravovať sa na prírodné katastrofy. Ďalšími laureátmi sú kolumbijské hlavné mesto Bogota za opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a revitalizáciu znehodnotených mestských častí a nigérijský Lagos Fashion Week za podporu udržateľnej módy a ekologickej výroby. Ocenený bol aj dohovor OSN o ochrane otvoreného mora (High Seas Treaty) – globálna iniciatíva na ochranu morského života, ktorá má nadobudnúť účinnosť v roku 2026.
„Nie je prehnané tvrdiť, že sú skutočnými svetovými akčnými hrdinami. Ich práca je dôkazom, že pokrok je možný. Ich príbehy sú inšpiráciou, ktorá nám dodáva odvahu,“ vyhlásil princ William vo svojom prejave na adresu laureátov. Ocenenia víťazom odovzdali napríklad bývalý futbalista Cafu, olympijská gymnastka Rebeca Andradeová či bývalý jazdec F1 Sebastian Vettel.
Cena Earthshot Prize, ktorú princ William založil v roku 2020, každoročne oceňuje inovatívne projekty v piatich kategóriách. Víťazi si odnášajú grant vo výške približne 1,3 milióna libier (asi 1,48 milióna eur), určený na rozvoj a rozšírenie ich riešení. Tento rok bolo do súťaže prihlásených takmer 2500 projektov zo 72 krajín, z ktorých porota vybrala 15 finalistov a následne päť laureátov.
