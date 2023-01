Princa Harryho kritizujú za odhalenia z jeho knihy

Londýn 6. januára (TASR) – Britský princ Harry čelil v piatok v súvislosti so svojou knihou spomienok kritike zo strany médií, komentátorov, armádnych veteránov či dokonca Talibanu. Buckinghamský palác sa k obsahu knihy, ktorá vopred unikla na verejnosť, nevyjadril. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Harryho memoáre nazvané Spare majú oficiálne vyjsť budúci utorok. V britských médiách však odhalenia z knihy dominujú po tom, ako sa tento týždeň dostala, hoci len nakrátko, omylom do predaja v Španielsku.



Harry v knihe píše, ako ho jeho brat a následník trónu princ William pri hádke údajne zvalil na zem, ako prišiel o panictvo, bral drogy alebo zabil 25 ľudí počas vojenskej služby v Afganistane. Vyslúžil si za to odsúdenie i posmech, približuje AFP.



Kniha je najnovšou kapitolou v spore Harryho a jeho manželky Meghan s britskou kráľovskou rodinou. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa v roku 2020 vzdali oficiálnych povinností a presťahovali do Kalifornie, odkedy uzavreli viacero lukratívnych zmlúv na vypovedanie svojho príbehu.



Spisovateľ A. N. Wilson označil rozhodnutie Harryho vydať túto knihu za vypočítavé i zlomyseľné s tým, že výsledkom bude zvýšenie sympatií voči kráľovskej rodine, nie samotnému princovi.



Bulvárny denník The Sun uviedol, že Harry si zvolil "deštruktívnu, pomstychtivú cestu" a vymenil vlastnú rodinu za milióny dolárov. V úvodníku mu odporučil počúvať výzvy priateľov, aby "pre vlastné dobro prestal".



Novinárka denníka The Guardian Gaby Hinsliffová konštatovala, že vydaním knihy princ prešiel od otázok "nepríjemného verejného záujmu" k praniu špinavej bielizne na verejnosti.



Harryho tvrdenie, že v Afganistane zabil 25 ľudí, a prirovnanie jeho tamojšej služby v armáde k odstraňovaniu figúrok zo šachovnice, označili mnohí za nevhodné. Rozhnevalo aj niektorých veteránov, podľa ktorých sa tým princ obrátil chrbtom aj k svojej armádnej rodine, pričom jeho vyjadrenia môžu "živiť džihádistickú propagandu".



V Afganistane vyjadrenie Harryho odsúdil hovorca vlády Talibanu i popredný líder tohto fundamentalistického hnutia Anas Hakkání, ktorý na sociálnej sieti uviedol: "Pán Harry. Tí, ktorých ste zabili, neboli šachovými figúrkami, ale ľuďmi."



V čase, keď sa na Twitteri šíri hashtag #ShutUpHarry (Mlč, Harry), The Sun citoval zdroje blízke jeho otcovi kráľovi Karolovi III., podľa ktorých povedal, že ho synova kniha zarmútila. Palác však oficiálne stanovisko nevydal.