Princa Philipa premiestnili po zákroku späť do súkromnej nemocnice

Londýn 5. marca (TASR) - Manžela britskej kráľovnej Alžbety II. princa Philipa (99), ktorý podstúpil kardiologický zákrok, premiestnili späť do súkromnej Nemocnice kráľa Eduarda VII., aby pokračoval v liečbe. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie Buckinghamského paláca.



Palác oznámil, že vojvoda z Edinburghu podstúpil v stredu z dôvodov problémov so srdcom úspešný zákrok v Nemocnici svätého Bartolomeja. "Jeho kráľovská výsosť zostane v nemocnici pre liečbu, oddych i zotavenie ešte niekoľko dní," dodal palác.



Princa Philipa prijali 16. februára do súkromnej Nemocnice kráľa Eduarda VII. v centre Londýna. Buckinghamský palác spočiatku informoval, že tam podľa očakávania zostane "niekoľko dní" a že kráčal bez pomoci. Neskôr oznámil, že princa liečia na infekciu, viac podrobností však neposkytol.



Philipa následne v pondelok 1. marca premiestnili zo súkromnej do špecializovanej Nemocnice svätého Bartolomeja neďaleko Katedrály svätého Pavla. Tam sa podrobil vyšetreniam srdca z dôvodu "kardiologického ochorenia, ktorým trpí už dlhšie".