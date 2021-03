Princa Philipa previezli s infekciou do inej londýnskej nemocnice

Londýn 1. marca (TASR) - Princa Philipa, manžela britskej kráľovnej Alžbety II., previezli do inej londýnskej nemocnice, špecializovanej na srdcovocievne ochorenia. Oznámil to v pondelok Buckinghamský palác s tým, že vojvodu z Edinburghu tam budú liečiť z bližšie nešpecifikovanej infekcie a podrobia ho tam vyšetreniam.



Deväťdesiatdeväťročného princa prijali už 16. februára do súkromnej Nemocnice kráľa Eduarda VII. v centre Londýna, pretože sa necítil dobre. Odvtedy zostal preventívne hospitalizovaný a lekári pozorne sledovali jeho zdravotný stav.



V pondelok Buckinghamský palác uviedol, že vojvodu previezli do fakultnej Nemocnice svätého Bartolomeja, všeobecne známej pod označením Barts. Tamojšie kardiologické centrum je najväčším takto špecializovaným zariadením v Európe, píše agentúra AP.



Lekári tam budú liečiť princa z infekcie, o ktorej palác neprezradil viac informácií. Na začiatku Philipovej hospitalizácie však ubezpečoval, že koronavírusovým ochorením COVID-19 netrpí.



V Nemocnici svätého Bartolomeja tiež vojvoda absolvuje vyšetrenia a pozorovanie týkajúce sa kardiologického ochorenia, ktorým trpí už dlhšie.



"(Princ) sa cíti dobre a reaguje na liečbu, ale zostane v nemocnici minimálne do konca tohto týždňa," uvádza sa vo vyhlásení Buckinghamského paláca.



Princ Philip, vojvoda z Edinburghu, oslávi 10. júna 100. narodeniny. On aj jeho 94. ročná manželka Alžbeta dostali začiatkom januára prvú dávku vakcíny proti koronavírusu.



Philip sa už v roku 2017 stiahol z verejného života a spoločne s Alžbetou sa zdržiava prevažne na Windsorskom zámku západne od Londýna. Panovníčka pre pandémiu vykonáva väčšinu svojich ceremoniálnych právomocí len virtuálnou formou.