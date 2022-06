Princa Williama spozorovali, ako v Londýne predáva časopis bezdomovcov

Londýn 9. júna (TASR) - Britského princa Williama vo štvrtok odfotografovali, ako predáva v uliciach Londýna výtlačky časopisu bezdomovcov s názvom The Big Issue. Princ vytiahol aj platobný terminál, aby prilákal kupujúcich. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Budúci kráľ mal aj oficiálnu červenú bejzbalovú šiltovku magazínu a vestu a snažil sa presvedčiť okoloidúcich v londýnskej centrálnej štvrti Westminster, aby si jeden výtlačok kúpili.



Princ zapózoval na fotografii s Richardom Hannantom (47), ktorého švagor Matthew Gardner potom zdieľal snímku na sociálnej sieti LinkedIn.



"Aká pocta zažiť takýto súkromný okamih s naším budúcim kráľom, ktorý bol pokorný a v tichosti pracoval, aby pomohol ľuďom v najväčšej núdzi," napísal Gardner.



"Vrcholom tejto jedinečnej príležitosti bolo to, keď sa princ spýtal môjho švagra, či si chce kúpiť The Big Issue, na čo Richard odpovedal: ’Nemám drobné.’ V tej chvíli princ William vytiahol platobný terminál. Toto sa nedá naučiť!" priblížil.



Taxikár Neil Kramer takisto zdieľal fotografiu s princom, ako predáva časopis ľudí bez domova.



Akcia nasledovalo po tom, čo sa v Británii v nedeľu skončili štyri dni osláv na počesť Williamovej starej mamy, kráľovnej Alžbety II., ktorá je na tróne rekordných 70 rokov.



William už dlho pracuje v prospech ľudí bez domova a od roku 2005 je sponzorom charitatívnej organizácie Centrepoint, ktorá v tejto oblasti pomáha, najmä mládeži.



V decembri 2009 sa princ pridal ku generálnemu riaditeľovi charity Centrepoint a noc prespali na ulici, aby lepšie pochopili výzvy, akým čelia mladí bezdomovci, vysvetlila charita.



William (39) je po panovníčke druhým najobľúbenejším členom britskej kráľovskej rodiny – podľa prieskumnej spoločnosti YouGov je jeho obľúbenosť 66-percentná a verejnosť veľmi oceňuje jeho umiernené správanie a charitatívnu prácu.