Princ Harry urovnal spor s vydavateľom bulvárnych novín The Sun

Londýn 22. januára (TASR) — Britský princ Harry a vydavateľská skupina News Group Newspapers (NGN) dosiahli na súde v Londýne dohodu v právnom spore týkajúcom sa nezákonného zhromažďovania informácií. Vydavateľstvo sa mladšiemu synovi kráľa Karola III. oficiálne ospravedlnilo a súhlasilo s tým, že mu zaplatí "značnú" kompenzáciu. V Londýne to v stredu oznámil Harryho právnik David Sherborne, informuje TASR na základe správ svetových agentúr.



NGN sa vojvodovi zo Sussexu "plne a bez výhrad" ospravedlnilo za "vážne narušenie jeho súkromia“ i súkromia jeho zosnulej matky Diany, princeznej z Walesu, vrátane prípadov nezákonných praktík používaných súkromnými detektívmi pracujúcimi pre bulvárne noviny The Sun v rokoch 1996 — 2011.



Harry a jeho spolužalobca, bývalý labouristický politik Tom Watson, obvinili novinárov z The Sun, že ich špehovali, okrem iného odpočúvaním telefonátov či inými nelegálnymi postupmi. Hoci sa vydavateľstvo obom ospravedlnilo, priamu účasť novinárov z denníka The Sun na týchto aktivitách nepriznalo.



Sherborne napriek tomu označil krok NGN za "veľké víťazstvo" Harryho a Watsona. Povedal, že The Sun bol riadený ako "zločinecký podnik". Jeho klienti teraz požadujú, aby jeho metódy vyšetrovala polícia aj parlament.



Dohoda na poslednú chvíľu je vo všeobecnosti veľkým prekvapením. Harry totiž oznámil, že v krajnom prípade sa v spore bude angažovať osobne aj v mene ostatných poškodených a bol ochotný vypovedať i ako svedok.



Škandál s odpočúvaním vyvrcholil v roku 2011. Jedným z dôsledkov bolo zastavenie vydávania týždenníka News of the World, ktorý patril NGN.



Vydavateľstvo NGN patrí americkému mediálnemu magnátovi Rupertovi Murdochovi. Princ Harry predtým z veľkej časti uspel v podobnom spore s vydavateľom bulvárneho denníka Daily Mirror. Čaká ho ešte konanie proti vydavateľovi novín Daily Mail.



Harry sa opakovane povedal, že za smrť jeho matky princeznej Diany v Paríži v roku 1997 sú vinní paparazzovia, ktorí ju v tom čase prenasledovali. Viackrát naznačil, že sa obáva, že podobný osud by mohol postihnúť aj jeho manželku Meghan. Vinu za odchod ich oboch z Británie do USA a nezhody so zvyškom kráľovskej rodiny čiastočne tiež pripisuje bulvárnym médiám, ktoré ho od detstva sledujú na každom kroku.