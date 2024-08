Princezná Amalia po roku v Španielsku pokračuje v štúdiu v Amsterdame

Brusel/Amsterdam 20. augusta (TASR) - Holandská korunná princezná Amalia sa v novom školskom roku pripojí k amsterdamskému študentskému združeniu ASC/AVSV, ktoré bolo v nedávnej minulosti poznačené škandálmi spojenými s mizogýniou a šikanou. Zároveň tým poruší doterajšiu tradíciu holandskej kráľovskej rodiny, uviedol v utorok holandský denník NL Times, informuje spravodajca TASR.



V roku 2022 sa korunná princezná rozhodla nevstúpiť do tohto študentského združenia pre škandál s mizogýniou po tom, ako sa objavili videá zo študentského podujatia, na ktorom mužskí členovia organizácie vo svojich prejavoch nazývali ženy "nádobami na spermie" a "fľandrami".



Okrem sexizmu sa združenie ASC/AVSV v posledných rokoch dostalo na titulky novín aj pre prípady šikanovania a ponižovania nových členov počas prijímania. Združenie sa za tieto prípady ospravedlnilo, zaviedlo kódex správania a vymenovalo dôverných poradcov, aby predchádzalo takýmto udalostiam. Prísnejší dohľad je zabezpečený aj počas úvodného týždňového prijímacieho ceremoniálu a ďalších podujatí.



Princezná Amalia sa už zúčastnila na predprijímacom podujatí ASC/AVSV v Leusdene a v priebehu tohto týždňa bude členkou prijímacieho ceremoniálu.



Vstupom do uvedeného amsterdamského študentského združenia princezná porušila doterajšiu rodinnú tradíciu. Na rozdiel od svojho otca, kráľa Wiliama-Alexandra a svojej starej matky, bývalej kráľovnej Beatrix, sa rozhodla neštudovať v Leidene a byť členkou leidenského študentského združenia Minerva. Namiesto toho si vybrala Amsterdam a aj študentský spolok ASC/AVSV.



Amalia po nespresnených vyhrážkach v Holandsku odišla študovať do Španielska, kde strávila rok. Vyhrážky v októbri 2022 odsúdil aj premiér, vtedajšia ministerka spravodlivosti, starostka Amsterdamu a ďalší politici.



Holandský kráľ sa v apríli tohto roku oficiálne poďakoval španielskemu kráľovi Filipovi za to, že umožnil korunnej princeznej Amalii rok žiť a študovať v Madride.











