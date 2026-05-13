Princezná Kate je na návšteve Talianska
Autor TASR
Rím/Londýn 13. mája (TASR) - Taliansko v stredu privítalo britskú princeznú Catherine na jej prvej oficiálnej zahraničnej návšteve od diagnostikovania rakoviny v roku 2024. V úvode cesty zavítala do mesta Reggio Emilia v provincii Emilia-Romagna, aby podporila svoju kampaň pre vzdelávanie v ranom detstve. Privítať ju prišli privítať stovky ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Manželka súčasného dediča britského trónu princa Williama absolvuje v Taliansku dvojdňovú návštevu. Kensingtonský palác uviedol, že cesta princeznej z Walesu bude zameraná na jej činnosť v oblasti raného detského vývoja.
V Taliansku sa chce predovšetkým oboznámiť s „poprednými medzinárodnými prístupmi k podpore malých detí a tých, ktorí sa o ne starajú“, píše sa vo vyhlásení paláca. V meste Reggio Emilia podľa Kate svojím prístupom vytvárajú prostredie, v ktorom sa spája príroda s láskyplnými medziľudskými vzťahmi.
„Pre princeznú je to nepochybne veľká vec. Rok 2026 prinesie mnoho významných udalostí, ale keďže ide o jej prvú oficiálnu zahraničnú návštevu po zotavení, je to pre ňu naozaj významný okamih,“ uviedol jej poradca citovaný agentúrou Reuters.
Britská princezná naposledy do zahraničia vycestovala spolu s Williamom v decembri 2022. Vtedy sa v americkom Bostone zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní cien Earthshot, ktoré sa udeľujú za inovatívne riešenia problémov súvisiacich s klimatickou zmenou.
Kate v marci 2024 oznámila, že jej bol diagnostikovaný bližšie neurčený druh onkologického ochorenia a že začala podstupovať chemoterapiu. V januári 2025 potom uviedla, že je po liečbe v remisii a postupne sa vracia k svojim oficiálnym povinnostiam.
Na hlavnom námestí mesta na severe Talianska a v okolitých uliciach sa v stredu zhromaždili stovky ľudí, aby princeznú privítali pri jej príchode. Niektorí mávali vlajkami Spojeného kráľovstva, iní ju prostredníctvom transparentov s nápismi „Ciao Kate“ zdravili.
V Reggiu Emilia sa princezná plánuje stretnúť s učiteľmi, rodičmi a deťmi, navštíviť dve verejné materské školy, kde sú triedy usporiadané do otvorených spoločných priestorov - „piazzas“ - a vybavené vlastnými kuchynkami a ateliérmi s cieľom povzbudiť deti k experimentovaniu s materiálmi, farbami a zvukmi.
