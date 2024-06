Princezná Kate v liečbe robí pokroky, bude aj na vojenskej prehliadke

Londýn 14. júna (TASR) - Britská princezná Catherine v piatok informovala, že v rámci liečby rakoviny "robí pokroky" a v sobotu sa zúčastní na slávnostnej vojenskej prehliadke Trooping the Colour, ktorá sa bude konať na počesť narodenín britského kráľa Karola III. v centre Londýna. Pôjde o jej prvé verejné vystúpenie od začiatku roka, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Catherine (42) koncom marca prostredníctvom videozáznamu oznámila, že jej diagnostikovali onkologické ochorenie a podrobuje sa chemoterapii. Konkrétny typ rakoviny, ktorým trpí, nespresnila.



"Robím pokroky, ale ako každý, kto podstupuje chemoterapiu, vie, že sú dobré a zlé dni," uviedla Kate a dodala, že ju čaká "ešte niekoľko mesiacov" liečby.



"Teším sa, že sa tento víkend zúčastním s rodinou na prehliadke na počesť kráľových narodenín, a dúfam, že sa v lete pripojím k viacerým verejným podujatiam. Ale rovnako viem, že ešte nie som mimo ohrozenia," povedala Kate.



Piatkové oznámenie je významným míľnikom, no neznamená ešte plnohodnotný návrat princeznej k verejným povinnostiam. Palác zároveň zverejnil aj novú fotografiu Kate, ktorá údajne vznikla začiatkom tohto týždňa vo Windsore. Fotografia ju zachytáva ležérne oblečenú v džínsoch a saku a pózujúcu v stoji pri strome. Kráľa podľa vyhlásenia paláca jej avizovaná účasť na Trooping the Colour veľmi potešila. Kate sa v piatok taktiež poďakovala verejnosti za enormnú prejavenú podporu.



Samotnému 75-ročnému kráľovi Karolovi III. vo februári taktiež diagnostikovali rakovinu a len nedávno sa postupne začal vracať k svojim verejným povinnostiam.



Prehliadka Trooping the Colour sa koná tradične v júni, hoci narodeniny má Karol až 14. novembra. Britskí panovníci však narodeniny oslavujú dvakrát - súkromne aj formou verejnej oslavy.