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Princezná Mette-Marit podstúpila transplantáciu pľúc
Princeznej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy.
Autor TASR
Oslo 17. júna (TASR) - Nórska korunná princezná Mette-Marit, ktorá trpí vzácnou formou pľúcnej fibrózy, podstúpila „úspešnú“ transplantáciu pľúc, oznámil v stredu kráľovský palác. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Všetko zatiaľ prebieha dobre. V súlade so štandardnou praxou pre všetkých príjemcov transplantovaných orgánov zostane Jej Kráľovská Výsosť korunná princezná ešte niekoľko týždňov hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Rikshospitalet v Osle,“ uviedol v kráľovskom vyhlásení pneumológ Are Holm.
Princeznej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy, ktorá jej spôsobuje ťažkosti s dýchaním a obmedzuje jej každodenný život. Kráľovský palác následne 5. júna oznámil, že Mette-Marit bola zaradená na zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc.
Pacienti sú do zoznamu spravidla zaradení vtedy, keď sa predpokladá, že bez transplantácie by im zostával približne jeden rok života.
Palác ďalej uviedol, že nasledovník trónu korunný princ Haakon obmedzí svoje verejné povinnosti, aby mohol byť viac so svojou manželkou.
Mette-Marit (52) je manželkou následníka trónu od roku 2001. V posledných mesiacoch bola v centre pozornosti aj pre svoje predchádzajúce kontakty s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, ako aj pre problémy so zákonom jej syna Mariusa Borga Höibyho, ktorého súd v Osle v pondelok odsúdil na štyri roky väzenia za znásilnenie.
„Všetko zatiaľ prebieha dobre. V súlade so štandardnou praxou pre všetkých príjemcov transplantovaných orgánov zostane Jej Kráľovská Výsosť korunná princezná ešte niekoľko týždňov hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Rikshospitalet v Osle,“ uviedol v kráľovskom vyhlásení pneumológ Are Holm.
Princeznej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy, ktorá jej spôsobuje ťažkosti s dýchaním a obmedzuje jej každodenný život. Kráľovský palác následne 5. júna oznámil, že Mette-Marit bola zaradená na zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc.
Pacienti sú do zoznamu spravidla zaradení vtedy, keď sa predpokladá, že bez transplantácie by im zostával približne jeden rok života.
Palác ďalej uviedol, že nasledovník trónu korunný princ Haakon obmedzí svoje verejné povinnosti, aby mohol byť viac so svojou manželkou.
Mette-Marit (52) je manželkou následníka trónu od roku 2001. V posledných mesiacoch bola v centre pozornosti aj pre svoje predchádzajúce kontakty s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, ako aj pre problémy so zákonom jej syna Mariusa Borga Höibyho, ktorého súd v Osle v pondelok odsúdil na štyri roky väzenia za znásilnenie.