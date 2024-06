Princeznú Anne prepustili po otrase mozgu z nemocnice

Londýn 28. júna (TASR) - Princeznú Anne, sestru britského kráľa Karola III., prepustili z nemocnice, oznámil v piatok Buckinghamský palác. Princezná v nemocnici strávila päť dní po malom zranení hlavy a otrase mozgu, ktoré jej zrejme spôsobil kôň. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Palác uviedol, že 73-ročná členka britskej kráľovskej rodiny sa vrátila do svojho sídla Gatcombe Park na západe Anglicka a k výkonu svojich verejných povinností sa vráti podľa rozhodnutia svojho zdravotníckeho tímu.



Anne sa zranila v nedeľu večer vo svojom sídle Gatcombe Park v grófstve Gloucestershire a bola hospitalizovaná v nemocnici v Bristole. Predpokladá sa, že ju zranil kôň, keď sa prechádzala po pozemku svojho sídla, kde sa zvyknú konať i jazdecké podujatia.



Jej zdravotnícky tím uviedol, že zranenia na hlave jej zrejme spôsobil kôň svojou hlavou alebo nohou. Podľa nemenovaného zdroja si Anne pre otras mozgu presne nepamätá okolnosti nehody.



"Chcel by som vrelo poďakovať všetkým v tíme v nemocnici Southmead za ich starostlivosť, odbornosť a vľúdnosť počas krátkej hospitalizácie mojej manželky," uviedol manžel princeznej Tim Laurence.



Buckinghamský palác v pondelok uviedol, že podľa očakavaní sa Anne zo zranení úplne zotaví. Pre hospitalizáciu princezná neodletela tento týždeň do Kanady a nezúčastnila sa ani na bankete pri príležitosti návštevy japonského cisárskeho páru v Británii.



Princezná Anne je zdatná jazdkyňa. Viac ako päť rokov bola členkou britského jazdeckého tímu a na Majstrovstvách Európy vo všestrannosti v roku 1971 získala zlato v individuálnej súťaži, v roku 1975 striebro v individuálnej aj tímovej súťaži. V roku 1976 Britániu reprezentovala na olympijských hrách v Montreale.