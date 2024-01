Princeznú Kate prepustili z nemocnice, pokračuje v domácej liečbe

Londýn 29. januára (TASR) - Catherine, princeznú z Walesu, prepustili po takmer dvoch týždňoch z nemocnice v Londýne, kde podstúpila operáciu v oblasti brucha. V pondelok to oznámil Kensingtonský palác; informuje TASR na základe správ agentúr AFP a AP.



Kate sa vrátila domov do Windsoru na západ od Londýna, aby pokračovala v domácej liečbe, uviedol palác vo svojom vyhlásení s tým, že jej liečba napreduje.



"Princ a princezná sa chcú veľmi pekne poďakovať celému tímu The London Clinic, najmä obetavému ošetrovateľskému personálu za jeho starostlivosť," uviedol zároveň palác.



Kate (42) prijali 16. januára do súkromného zdravotníckeho zariadenia The London Clinic v britskej metropole na plánovaný zákrok.



Kensingtonský palác vtedy uviedol, že hospitalizácia potrvá desať až 14 dní a následná domáca liečba bude trvať dva až tri mesiace.



Palác zároveň odmietol zverejniť presnú diagnózu Kate. Potvrdil však, že nešlo o rakovinové ochorenie. Princezná podľa hovorcu paláca verí, že verejnosť bude mať pochopenie pre jej želanie uchovať informácie o svojom zdraví v súkromí.



Manžel Kate princ William je starší syn britského kráľa Karola III. a následník trónu. Spolu s Kate žije v Kensingtonskom paláci v Londýne, ktorý je ich oficiálnou rezidenciou. Majú spolu tri deti – princa Georgea, princeznú Charlotte a princa Louisa.