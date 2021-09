Princovi Andrewovi doručili súdne dokumenty

Na archívnej snímke Jeffrey Epstein. Foto: TASR/AP

Washington/Londýn 11. septembra (TASR) - Britskému princovi Andrewovi boli doručené súdne dokumenty zo Spojených štátov, kde naňho Virginia Robertsová Giuffreová podala žalobu z pohlavného zneužívania. V piatok o tom informovala agentúra AFP so odvolaním sa na súdne spisy.Giuffreovej zmocnenec podľa vlastných slov obálku odovzdal 27. augusta policajtovi, ktorý strážil Andrewho pozemok. Podľa britského denníku The Guardian musí princ na doručené dokumenty odpovedať do 17. septembra. Prvé súdne pojednávanie o tomto prípade je naplánované na pondelok.Princ Andrew údajne viackrát sexuálne napadol Giuffreovú v roku 2001, keď mala 17 rokov. K útokom došlo podľa Giuffreovej pred viac ako 20-timi rokmi v nehnuteľnostiach finančníka a odsúdeného pedofila Jeffreyho Epsteina a jeho priateľky Ghislaine Maxwellovej.Hovorca princa Andrewa na otázky AFP odmietol odpovedať.Princ Andrew, druhý syn kráľovnej Alžbety II., koncom roku 2019 v rozhovore v relácii BBC Newsnight povedal, že s Giuffreovou nemal nikdy pohlavný styk. Vyhlásil: "" a dodal, že si "", že by sa s ňou niekedy stretol. Dodal, že v Giuffreovej tvrdení, že sa stretli v roku 2001, "".Spomínaný Andrewov rozhovor pre BBC bol hodnotený ako obrovské mediálne fiasko. Kráľovská rodina následne uverejnila vyhlásenie, že princ Andrew na vlastnú žiadosť odstupuje z verejného účinkovania.Finančník Epstein sa v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie obesil vo svojej cele.Epstein bol obvinený zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Najmladšie obete mali v tom čase len 14 rokov.Podľa prokuratúry Epstein v rokoch 2002-2005 platil maloletým dievčatám za masáže a následne ich vo svojich domoch na Floride a v New Yorku pohlavne zneužíval.Tento známy finančník mal väzby na vysokopostavených predstaviteľov Spojených štátov vrátane bývalých prezidentov USA Donalda Trumpa a Billa Clintona.