Prioritou staronového francúzskeho premiéra je rozpočet na rok 2026
Sébastien Lecornu podal tento pondelok demisiu, ktorú prezident Emmanuel Macron prijal.
Autor TASR
Paríž 11. októbra (TASR) - Staronový francúzsky premiér Sébastien Lecornu v sobotu vyhlásil, že nemá iné ambície, než previesť Francúzsko „veľmi ťažkým obdobím“ a zabezpečiť prijatie štátneho rozpočtu do 31. decembra.
Na tlačovej konferencii pred policajným komisariátom v meste L’Ha-les-Roses neďaleko Paríža Lecornu zdôraznil, že táto vláda musí byť slobodná a mať priestor konať nezávisle od politických tlakov, a nie byť v zajatí politických strán alebo vnútrostraníckych kompromisov.
Uviedol, že jeho vláda je pripravená diskutovať o všetkých témach vrátane dôchodkovej reformy, ak sa debata uskutoční „v reálnom a realistickom rámci“.
„Všetky diskusie sú možné, aj o rozpočtových otázkach,“ pripustil Lecornu podľa spravodajského webu denníka Le Monde.
Dodal, že dôchodková reforma, ktorej okamžité pozastavenie požaduje Socialistická strana (PS) ako podmienku, aby nepodala návrh na vyslovenie nedôvery novej vláde, podľa neho „nie je dokončená“.
Oznámil, že medzi priority vlády chce zaradiť aj boj proti kriminalite a delikvencii. Pripomenul, že sám pôsobil ako policajný rezervista a podľa neho „bezpečnosť, boj proti násiliu a odmietnutie bezprávia“ môžu byť témami, na ktorých sa zhodne väčšina politických síl.
Sébastien Lecornu podal tento pondelok demisiu, ktorú prezident Emmanuel Macron prijal. Dôvodom Lecornuovho návratu do čela vlády bola nutnosť urgentne prijať balík ekonomických a finančných zákonov, najmä štátneho rozpočtu. Vo svojom vystúpení v sobotu Lecornu priznal, že sa vrátil aj pre to, že iní kandidáti neprejavili veľkú ochotu ujať sa tejto misie.
Podľa analytikov Lecornuova demisia bola dôsledkom parlamentnej krízy, ktorá vznikla po tom, ako PS a niektorí opoziční poslanci podmieňovali podporu jeho vlády zastavením dôchodkovej reformy. Demisia umožnila vláde získať nový mandát na schválenie rozpočtu a pokračovanie v reformách, ktoré považuje za urgentné. Macron Lecornua do funkcie predsedu vlády vymenoval znova v piatok 10. októbra.
