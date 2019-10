Prioritou znovuzvoleného premiéra Trudeaua zostáva budovanie ropovodu

Ottawa 24. októbra (TASR) - Hoci Kanaďania od znovuzvoleného premiéra Justina Trudeaua žiadajú boj proti klimatickej zmene, prioritou vlády zostáva ďalšie rozširovanie sporného ropovodu. Trudeau to povedal v stredu na svojej prvej tlačovej konferencii po víťazstve v pondelňajších parlamentných voľbách. Trudeau zároveň vylúčil vytvorenie koaličnej vlády, hoci jeho liberáli nezískali väčšinu, informovali agentúry Reuters, AP a DPA.



Trudeau dodal, že budovanie ropovodu je v národnom záujme. Jeho snahy o nájdenie rovnováhy medzi ochranou životného prostredia a ekonomickými záujmami kritizovali ľavicové aj pravicové strany, poznamenala AP.



Premiér takisto vyhlásil, že prvá vec, ktorú jeho nová vláda spraví, bude návrh zákona o znížení daní pre strednú triedu. Dodal, že verí, že v parlamente ho podporia aj ďalšie progresívne strany.



Trudeauova vláda ešte v júni schválila projekt spoločnosti Trans Mountain. Ten rozšíri už existujúce potrubie, ktoré bude denne prepravovať 890.000 barelov ropy z vnútrozemskej provincie Alberta na pobrežie Tichého oceánu s cieľom vyvážať ju do zahraničia. Nahradí menšie, rozpadajúce sa potrubie z roku 1953.



Výstavba sa však oneskorila pre protesty environmentálnych aktivistov a právne námietky.



V pondelkových parlamentných voľbách v Kanade sa Trudeau udržal pri moci, aj keď v parlamente získal len menšinu. Jeho Liberálna strana Kanady získala v kanadskom 338-člennom parlamente najviac kresiel a bude mať šancu zostaviť vládu. Nemá však väčšinu kresiel, čo znamená, že sa bude musieť pri schvaľovaní zákonov spoliehať na nejakú opozičnú stranu.



Trudeau v stredu na tlačovej konferencii vysvetlil, že nechce vytvoriť koaličnú vládu. Bude však viesť konzultácie s lídrami ostatných kanadských strán, zisťovať ich priority a hľadať spôsob, ako by mohli spolupracovať v presadzovaní záujmov, ktoré "majú Kanaďania od jedného konca krajiny po druhý", dodal premiér.



Medzi svojimi prioritami spomenul Trudeau aj "lepšie partnerstvo s pôvodnými obyvateľmi" Kanady.



Mená členov nového vládneho kabinetu oznámi Trudeau podľa vlastných slov 20. novembra. Tak ako jeho prvý kabinet v roku 2015 aj tento bude pozostávať z rovnakého počtu žien a mužov, dodal Trudeau.