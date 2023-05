Prípad McCannová: Polícia ukončila pátranie pri nádrži v Portugalsku

Silves 26. mája (TASR) - Polícia, ktorá prehľadávala vodnú nádrž a jej okolie v južnom Portugalsku v nádeji, že sa objasní zmiznutie britského trojročného dievčatka Madeleine McCannovej z roku 2007, vo štvrtok ukončila trojdňové pátranie. Oznámila to samotná polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



K zmiznutiu dievčatka došlo pred 16 rokmi, deň pred štvrtými narodeninami dievčatka. Dieťa zmizlo z dovolenkového apartmánu svojej rodiny v letovisku v južnom regióne Algarve, kým jej rodičia večerali v blízkom tapas bare.



Napriek medzinárodnému pátraniu sa po dievčatku nenašli žiadne stopy a v súvislosti s jeho zmiznutím nebol nikto obvinený.



Do nového hľadania na brehoch vodnej nádrže na rieke Arade sa zapojila polícia z Portugalska, Nemecka a Británie, ako aj portugalskí hasiči.



"Zozbieraný materiál bude odovzdaný nemeckým úradom," uviedla portugalská polícia v oznámení.



Neposkytla podrobnosti o tom, čo sa zozbieralo, ani o tom, čo bolo cieľom operácie.



Nové pátranie sa uskutočnilo na žiadosť nemeckých úradov. Tie od roku 2020 tvrdia, že dievčatko je mŕtve. V tejto súvislosti podozrievajú nemeckého mnohonásobného páchateľa sexuálnych zločinov, ktorý je vo väzení v Nemecku za znásilnenie americkej turistky v Portugalsku.



Vyšetrovatelia použili v stredu krovinorez na húsenicovom páse, aby odstránili kríky a stromy zo suchých brehov vodnej nádrže, ktorá sa nachádza okolo 50 kilometrov od miesta v letovisku Praia da Luz, kde Maddie zmizla.



Miestne médiá uviedli, že odobrali vzorky zeme a zozbierali kusy látky v oblasti uzavretej políciou, ale nenašli nič, čo by súviselo s prípadom.



Polícia už v roku 2008 prehľadala túto lokalitu a nádrž v oblasti mesta Silves, ale potápači našli len zvieracie pozostatky, napísali médiá.



Nemecké justičné orgány tvrdia, že hlavným podozrivým v prípade zmiznutia Maddie McCannovej je Nemec Christian Brückner, ktorý niekoľko rokov žil v portugalskom regióne Algarve.



Podľa portugalského magazínu Expresso sa nové pátranie v okolí vodnej nádrže na rieke Arade konalo na základe svedectva "dôveryhodného" informátora, ktorého objavili nemeckí vyšetrovatelia.



Portugalský denník Correio da Manha napísal, že polícia pátrala po ružovej prikrývke alebo pyžame, ktoré mala Maddie na sebe v noci 3. mája 2007, keď zmizla.



Vyšetrovatelia použili pri prehľadávaní oblasti psy-sliediče, sondy a dron. Podľa miestnych médií Brückner do tejto oblasti pravidelne chodieval.