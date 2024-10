Prípad novičok: Začali sa vypočutia v kauze smrti Dawn Sturgessovej

Londýn 14. októbra (TASR) - V britskom meste Salisbury sa v pondelok začali verejné vypočutia v prípade 44-ročnej Dawn Sturgessovej, ktorá zomrela v júli 2018 po tom, ako prišla do kontaktu s podozrivou tekutinou vo flakóne od parfumu. Sturgessová zomrela niekoľko mesiacov po tom, ako sa nervovoparalytickou látkou novičok otrávili bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija.



Podľa britskej stanice BBC, citovanej TASR, vyšetrujúci právnik Andrew O'Connor v pondelok na vypočúvaní uviedol, že flakón, ktorý sa dostal do rúk Sturgessovej, obsahoval toľko nebezpečnej látky, že by stačil na otrávenie "tisícok" ľudí.



Podľa neho bola Sturgessová "nevinnou obeťou zločinného a poburujúceho pokusu o cezhraničnú vraždu".



O'Connor dodal, že verejné vyšetrovanie určí aj to, či smrť Sturgessovej priamo súvisela s otravou Skripaľovcov.



Právnik Adam Straw zastupujúci záujmy rodiny Sturgessovcov uviedol, že Sturgessovej partner Charlie Rowley má v dôsledku otravy stále "problémy s nohami, zrakom, rovnováhou a pamäťou".



Dodal, že symptómy Sturgessovej a Rowleyovej boli veľmi podobné príznakom Skripaľovcov.



Straw tiež vyhlásil, že ako svedok by mal byť predvolaný ruský prezident Vladimir Putin, lebo sa musí "pozrieť do očí príbuzných Dawn". Advokát však vzápätí uznal, že šance na to, že sa Putin objaví pred súdom, sú veľmi nízke.



Michael Mansfield - ďalší právnik zastupujúci rodinu Sturgessovcov - žiadal hľadať počas vyšetrovania odpoveď na otázku, či britské orgány činné v trestnom konaní urobili všetko pre to, aby zabránili útoku chemickými zbraňami. Podľa jeho názoru udalosti v Salisbury, kde došlo k otrave Skripaľovcov, naznačujú, že príslušné britské zložky sa "z prípadu Litvinenka nepoučili".



Bývalý agent sovietskej tajnej služby KGB a jej nástupníckej federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Alexandr Litvinenko zomrel v roku 2006 v Londýne na otravu rádioaktívnym polóniom 210. Z vraždy bol obvinený bývalý ruský špión Andrej Lugovoj.



Britskí vyšetrovatelia sa domnievajú, že Sturgessová a jej partner Charlie Rowley prišli do kontaktu s novičkom nešťastnou náhodou. Kým Strugessová na následky otravy po niekoľkých týždňoch zomrela, Rowley sa po desiatich dňoch v kóme dostal z kritického stavu a postupne sa uzdravil.



Neskôr vypovedal, že jeho partnerka sa otrávila po tom, čo si na zápästie striekla obsah fľaštičky, ktorú obaja mylne považovali za parfum. Látka bola podľa neho olejnatá a nevoňala ako parfum. Fľaštičku našiel Rowley, ktorý si však nedokázal spomenúť na miesto nálezu. Podľa medializovaných správ ju vybral v júni z odpadkového koša v meste Amesbury vzdialenom asi 15 kilometrov od Salisbury.



Rovnaká zlúčenina bola v marci 2018 použitá aj pri neúspešnom pokuse o vraždu Skripaľa a jeho dcéry. Vyšetrovaním sa zistilo, že jed bol nanesený na kľučku vchodových dverí Skripaľovho domu v Salisbury.



Londýnska polícia identifikovala troch podozrivých z otravy Skripaľovcov ako Denisa Sergejeva, Alexandra Miškina a Anatolija Čepigu. V Británii používali pseudonymy Sergej Fedotov, Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Polícia sa domnieva, že všetci traja sú v Rusku, s ktorým Británia nemá zmluvu o vydávaní osôb. V praxi to znamená, že neexistuje prakticky žiadna šanca, že by boli podozriví predvedení pred súd v Spojenom kráľovstve.



Agentúra Reuters dodala, že incident v Salisbury viedol k doteraz najväčšiemu vzájomného vyhosteniu diplomatov medzi západnými mocnosťami a Ruskom a k sankciám zo strany Západu. Tieto sankcie však v sile a rozsahu prekonala reakcia Západu na ruskú inváziu na Ukrajinu v roku 2022.