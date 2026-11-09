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Prípad pekárne Agrofertu je pred súdom v Prahe
Agrofert založil a vlastnil súčasný český premiér Andrej Babiš.
Autor TASR
Praha 9. novembra (TASR) - Na Krajskom súde v Prahe sa v pondelok začalo súdne pojednávanie v prípade dotácie na výrobnú linku pre firmu Pekárna Zelená louka, ktorá ako dcérska spoločnosť firmy Penam spadá pod koncern Agrofert. Podľa obžaloby sa firma spolu s dvomi manažérmi dopustila dotačného podvodu a poškodenia finančných záujmov EÚ. Ako uviedol server Seznam Zprávy, obžalovaní vinu v pondelok pred súdom prostredníctvom právnikov odmietli, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Obžalovanými sú niekdajší prevádzkový riaditeľ spoločnosti Penam Michal Miksche, bývalý šéf predstavenstva firmy Pekárna Zelená louka Václav Šrámek a spoločnosť Pekárna Zelená louka. Tá v roku 2016 požiadala o dotáciu 100 miliónov korún (približne 4,1 milióna eur) na novú výrobnú linku toastového chleba v celkovej hodnote 617 miliónov korún. Firma tvrdila, že vďaka jedinečnej a dosiaľ nepoužitej technológii bude chlieb chutnejší.
Podľa európskej poverenej štátnej zástupkyne Petry Vítkovej obžalovaní vedeli, že linka s obdobným štýlom pečenia už existovala v nemeckej spoločnosti Lieken AG, ktorá bola tiež súčasťou holdingu Agrofert. Keďže na základe toho nemohlo ísť podľa Vítkovej o jedinečnú technológiu založenú na výskume, európska dotácia nemala byť českej firme priznaná. „Uviedli nepravdivé informácie alebo hrubo skreslené údaje, a tým spôsobili škodu veľkého rozsahu,“ citoval štátnu zástupkyňu server. Škodu obžaloba vyčíslila na výšku dotácie, teda na 100 miliónov korún.
Obžalovaní vinu odmietli. Linka podľa nich nebola skopírovaná a trvajú na tom, že obsahovala najmodernejšie technológie. Server iRozhlas.cz dodal, že obom obžalovaným hrozí päť až desať rokov väzenia a spoločnosti pokuta 50 miliónov korún, vrátenie dotácie a ďalších 15 rokov zákaz získania ďalších dotácií.
Agrofert založil a vlastnil súčasný český premiér Andrej Babiš. V minulosti odmietal, že by firma urobila niečo nezákonné a stíhanie označil za účelové. Vyšetrovatelia si podľa neho problém s inovatívnosťou výrobnej linky vymysleli. Vo februári tohto roka akcie Agrofertu previedol do zvereneckého fondu RSVP Trust, čím podľa svojich slov vyriešil konflikt záujmov. Opakovane vyhlásil, že na holding už nemá a ani v budúcnosti nebude mať žiaden vplyv.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Obžalovanými sú niekdajší prevádzkový riaditeľ spoločnosti Penam Michal Miksche, bývalý šéf predstavenstva firmy Pekárna Zelená louka Václav Šrámek a spoločnosť Pekárna Zelená louka. Tá v roku 2016 požiadala o dotáciu 100 miliónov korún (približne 4,1 milióna eur) na novú výrobnú linku toastového chleba v celkovej hodnote 617 miliónov korún. Firma tvrdila, že vďaka jedinečnej a dosiaľ nepoužitej technológii bude chlieb chutnejší.
Podľa európskej poverenej štátnej zástupkyne Petry Vítkovej obžalovaní vedeli, že linka s obdobným štýlom pečenia už existovala v nemeckej spoločnosti Lieken AG, ktorá bola tiež súčasťou holdingu Agrofert. Keďže na základe toho nemohlo ísť podľa Vítkovej o jedinečnú technológiu založenú na výskume, európska dotácia nemala byť českej firme priznaná. „Uviedli nepravdivé informácie alebo hrubo skreslené údaje, a tým spôsobili škodu veľkého rozsahu,“ citoval štátnu zástupkyňu server. Škodu obžaloba vyčíslila na výšku dotácie, teda na 100 miliónov korún.
Obžalovaní vinu odmietli. Linka podľa nich nebola skopírovaná a trvajú na tom, že obsahovala najmodernejšie technológie. Server iRozhlas.cz dodal, že obom obžalovaným hrozí päť až desať rokov väzenia a spoločnosti pokuta 50 miliónov korún, vrátenie dotácie a ďalších 15 rokov zákaz získania ďalších dotácií.
Agrofert založil a vlastnil súčasný český premiér Andrej Babiš. V minulosti odmietal, že by firma urobila niečo nezákonné a stíhanie označil za účelové. Vyšetrovatelia si podľa neho problém s inovatívnosťou výrobnej linky vymysleli. Vo februári tohto roka akcie Agrofertu previedol do zvereneckého fondu RSVP Trust, čím podľa svojich slov vyriešil konflikt záujmov. Opakovane vyhlásil, že na holding už nemá a ani v budúcnosti nebude mať žiaden vplyv.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)