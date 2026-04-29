PRÍPAD RIEŠILI 20 ROKOV: Podarilo sa im zadržať podozrivého

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Paríž 29. apríla (TASR) - Vyšetrovateľom sa po viac ako 20 rokoch podarilo identifikovať ženu, ktorej zmrzačené telo sa v roku 2005 našlo v sude na dažďovú vodu vo francúzskej dedine Saint-Quirin.

Obeť bola doteraz známa ako „žena s dentálnou korunkou Richmond“, píše TASR na základe spravodajského webu France Info. Vyšetrovatelia ju teraz identifikovali ako Hakimu Boukerouisovú.

Podľa dostupných informácií zomrela v čase medzi septembrom a októbrom 2004. Jej telo sa našlo v sude pri lesnej ceste v obci Saint-Quirin pri meste Sarrebourg vzdialenom niekoľko desiatok kilometrov od nemeckých hraníc. Telo bolo zmrzačené, zabalené do vriec na odpadky a zviazané lanami.

Identifikácia ženy je súčasťou kampane Identify Me. V roku 2023 ju spustil Interpol s cieľom zistiť totožnosť žien, ktoré zomreli za podozrivých okolností.

Boukerouisová je piatou identifikovanou obeťou v rámci tejto iniciatívy a prvou, v ktorej prípade vyšetrovanie viedlo k zadržaniu podozrivého. Identifikáciu umožnili analýzy DNA príbuzných.

Vyšetrovanie prípadu pokračuje s cieľom objasniť presné okolnosti ženinej smrti.
