Prípad Rushdie: Súd vypočul obvineného, ktorý bol blízko k vražde

New York 11. februára (TASR) - Americká prokuratúra začala prerokúvať prípad vznesený proti Hadimu Matarovi, mužovi obvinenému z útoku na britsko-amerického spisovateľa indického pôvodu Salmana Rushdieho. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



Pojednávanie sa začalo "realistickým" opisom pobodania nožom, ktoré bolo podľa prokurátorov "nebezpečne blízko k zabitiu" spisovateľa. Matar, 27-ročný Američan libanonského pôvodu, je obvinený z pokusu o vraždu v súvislosti s útokom nožom na Rushdieho na pódiu počas umeleckého festivalu v USA v auguste 2022. Rushdie (77) bol pri útoku ťažko zranený a prišiel o zrak v jednom oku.



Prokurátor Jason Schmidt v pondelok v úvodnej reči porotcom na okresnom súde v meste Chautauqua povedal, že Matar zo štátu New Jersey sa "nebezpečne priblížil k vražde", keď nožom zaútočil na Rushdieho.



Podľa Schmidta sa Matar priblížil k Rushdiemu "priamym a rýchlym spôsobom", keď spisovateľ sedel na stoličke na pódiu, a začal svoj útok "bez zaváhania, zámerne, dôrazne, účinne a rýchlo", uvádza sa v správe prokurátora.



Po opise rán, ktoré Rushdie utrpel na krku, tvári a bruchu, prokurátor uviedol, že spisovateľa previezli do neďalekého traumatologického centra, kde zistili, že "stráca krv tak rýchlo, že je v hemoragickom šoku".



Dlho očakávaný súdny proces prilákal svetové médiá do mesta Mayville na západe štátu New York. Matarovi hrozí v prípade usvedčenia trest odňatia slobody na 25 rokov.



Matar krátko po svojom zadržaní povedal, že prečítal iba dve strany Rushdieho románu "Satanské verše", na základe ktorého v roku 1989 vtedajší iránsky vodca ajatolláh Chomejní vydal fatvu proti spisovateľovi.



Matar, ktorý svoju vinu nepriznal a neskôr bude súdený na základe federálnych obvinení z terorizmu, povedal, že podľa neho Rushdie "zaútočil na islam".



Rushdie, ktorý žil desať rokov s ochrankou v Londýne a potom sa presťahoval do New Yorku, kde žil v menej obmedzených podmienkach, napísal v knihe "Knife", meditatívnom opise útoku, že svoj kontroverzný román neľutuje.