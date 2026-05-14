Prípad smrti herca Perryho: Odsúdili štvrtú osobu
Autor TASR
Los Angeles 13. mája (TASR) - Americký federálny súd v stredu poslal do väzenia štvrtú z piatich osôb obžalovaných v prípade smrti kanadského herca Matthewa Perryho. Erik Fleming, ktorého médiá označili za certifikovaného poradcu v oblasti drogových závislostí, dostal dvojročný trest odňatia slobody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Päťdesiatšesťročný muž sa v roku 2024 priznal k tomu, že sa podieľal na distribúcii ketamínu, ktorá mala za následok smrť. V stredu ho federálny súd v Los Angeles poslal do väzenia na dva roky a uložil mu pokutu 200 dolárov.
Obžaloba uviedla, že Fleming úmyselne predával nelegálne drogy obeti, o ktorej bolo verejne známe, že bojuje so závislosťou.
„Je to skutočne nočná mora, z ktorej sa nemôžem prebudiť,“ povedal Fleming pred vynesením rozsudku. Agentúra AP uviedla, že na súd prišiel oblečený v čiernom obleku a z rečníckeho pultu prehovoril hlbokým a vážnym hlasom. „Prenasledujú ma chyby, ktoré som spravil,“ tvrdil.
Na výkon trestu má nastúpiť do 45 dní. Súd ho okrem väzenia potrestal aj trojročnou podmienkou.
Matthew Perry, ktorý sa preslávil úlohou Chandlera Binga v seriáli Priatelia, zomrel 28. októbra 2023 vo veku 54 rokov. Jeho telo našli v jeho dome v Los Angeles. Súdny lekár rozhodol, že hlavnou príčinou smrti bol ketamín, ktorý sa zvyčajne používa ako chirurgické anestetikum.
Pred Flemingom boli v prípade hercovej smrti odsúdení už traja ľudia. Dosiaľ poslednou z nich bola Jasveen Sanghová, prezývaná tiež „ketamínová kráľovná“, ktorá dostala začiatkom apríla trest odňatia slobody 15 rokov. Koncom minulého roka odsúdili dvoch lekárov na dva a pol roka väzenia, respektíve osem mesiacov v domácom väzení.
Perry ketamín užíval legálne na základe rady od svojho lekára v rámci liečby depresie, ale chcel vyššie dávky, ako mu mohol poskytnúť. Preto sa približne dva týždne pred smrťou prostredníctvom svojho priateľa nakontaktoval na Sanghovú. Od nej Fleming podľa AP získaval ketamín, ktorý následne s prirážkou predával Perryho asistentovi Kennethovi Iwamasovi. Ten je v tomto prípade zároveň posledným obžalovaným, voči ktorému bude rozsudok vynesený počas najbližších dvoch týždňov.
Ketamín zaznamenal v posledných rokoch obrovský nárast používania ako liek na depresie, úzkosti a bolesti, pripomína AP. Ľudia blízki Perrymu vyšetrovateľom povedali, že podstupoval infúznu liečbu práve touto látkou. Na základe pitvy sa zistilo, že v jeho krvi bola v množstve, ktoré sa používa pri celkovej anestézii počas operácie.
