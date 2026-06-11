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Prípad streľby na konzulát USA v Toronte sa skončila smrťou policajta
Predstaviteľ kanadskej federálnej polície Chris Leather vtedy vyhlásil, že ďalšie vyšetrovanie určí, či išlo o teroristický čin.
Autor TASR
Toronto 11. júna (TASR) - Počas razie v byte v kanadskom meste Toronto utrpel vo štvrtok ráno jeden z policajtov smrteľné strelné zranenie. Príkaz na domovú prehliadku údajne súvisel s marcovým útokom na americký konzulát, informovala polícia a kanadský denník Globe and Mail. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a DPA.
Torontská polícia uviedla, že 43-ročný policajt utrpel zranenia pri prestrelke počas domovej prehliadky na severozápade mesta. Podľa televíznej stanice CBC News sa pri streľbe zranil aj jeden z podozrivých. Oboch zranených následne previezli do nemocnice, kde policajt podľahol svojim zraneniam.
Policajný náčelník zároveň informoval, že druhý podozrivý,- 19-ročný mladík, je na úteku. Podľa polície je ozbrojený a nebezpečný.
Denník Globe and Mail s odvolaním sa na anonymný zdroj uviedol, že prehliadka v byte bola súčasťou vyšetrovania streľby na americký konzulát v centre Toronta z 10. marca. Polícia vtedy potvrdila, že dvaja muži pred svitaním vystrelili na budovu amerického konzulátu niekoľko rán.
Pri incidente, ktorý americký veľvyslanec v Kanade Pete Hoekstra označil za „hlboko znepokojujúci“, neutrpel nikto zranenia.
Predstaviteľ kanadskej federálnej polície Chris Leather vtedy vyhlásil, že ďalšie vyšetrovanie určí, či išlo o teroristický čin.
Pár dní pred streľbou sa pred americkým konzulátom konali protesty proti vojne na Blízkom východe, ktorú 28. februára vyvolali útoky USA a Izraela na Irán, pripomína TASR.
Torontská polícia uviedla, že 43-ročný policajt utrpel zranenia pri prestrelke počas domovej prehliadky na severozápade mesta. Podľa televíznej stanice CBC News sa pri streľbe zranil aj jeden z podozrivých. Oboch zranených následne previezli do nemocnice, kde policajt podľahol svojim zraneniam.
Policajný náčelník zároveň informoval, že druhý podozrivý,- 19-ročný mladík, je na úteku. Podľa polície je ozbrojený a nebezpečný.
Denník Globe and Mail s odvolaním sa na anonymný zdroj uviedol, že prehliadka v byte bola súčasťou vyšetrovania streľby na americký konzulát v centre Toronta z 10. marca. Polícia vtedy potvrdila, že dvaja muži pred svitaním vystrelili na budovu amerického konzulátu niekoľko rán.
Pri incidente, ktorý americký veľvyslanec v Kanade Pete Hoekstra označil za „hlboko znepokojujúci“, neutrpel nikto zranenia.
Predstaviteľ kanadskej federálnej polície Chris Leather vtedy vyhlásil, že ďalšie vyšetrovanie určí, či išlo o teroristický čin.
Pár dní pred streľbou sa pred americkým konzulátom konali protesty proti vojne na Blízkom východe, ktorú 28. februára vyvolali útoky USA a Izraela na Irán, pripomína TASR.