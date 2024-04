Prípadov čierneho kašľa v Česku pribúda, infikovaných je asi 6400 ľudí

Praha 8. apríla (TASR) - Počet ľudí nakazených čiernym kašľom v Česku naďalej stúpa, za ostatný týždeň pribudlo ďalších 1100 prípadov. V pondelok to uviedol český Štátny zdravotný ústav (SZÚ), ktorý od začiatku roka eviduje takmer 6400 infikovaných, informuje spravodajkyňa TASR.



"Medzi deťmi do jedného roka je tento rok už 101 infikovaných. Najviac prípadov ochorenia aj najvyššia chorobnosť je vo vekovej skupine 15 až 19 rokov," spresnila hovorkyňa SZÚ Štěpánka Čechová. Hospitalizáciu podľa jej slov dosiaľ potrebovalo 2,5 percenta nakazených.



Najviac prípadov ochorenia hlási podľa SZÚ Juhočeský kraj, v ktorom je dosiaľ 1059 infikovaných. Nasleduje Stredočeský kraj, Vysočina a Praha. Najmenej nakazených je v Karlovarskom kraji, a to 52. Čechová dodala, že viac než 73 percent nakazených bolo proti ochoreniu zaočkovaných.



Tohtoročná epidémia čierneho kašľa je v ČR najsilnejšia za viac ako 60 rokov. S čiernym kašľom tento rok dosiaľ zomreli traja pacienti, išlo o 62-ročného muža, 84-ročnú ženu a mesačné dievčatko. SZÚ zdôraznil, že všetci traja mali okrem čierneho kašľa aj ďalšie infekcie.



Český minister zdravotníctva Vlastimil Válek minulý týždeň informoval, že do konca apríla privezú do Česka viac ako 110.000 kusov vakcín proti čiernemu kašľu. Apeloval na preočkovanie detí a očkovanie tehotných žien, pretože práve pre novorodencov je infekcia najväčšou hrozbou.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)