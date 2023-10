Prípadov čierneho kašľa v ČR pribúda, šíri sa najmä medzi neočkovanými

Praha 20. októbra (TASR) - Niektoré európske štáty vrátane Česka zaznamenávajú v poslednej dobe nárast prípadov čierneho kašľa. Ide o vysoko nákazlivú bakteriálnu infekciu. Najrizikovejšia je pre nezaočkované alebo neúplne zaočkované malé deti, ktorým hrozia závažné komplikácie. V piatok to uviedol český Štátny zdravotný ústav (SZÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Veľmi alarmujúce je, že v Českej republike dochádza podľa dostupných hlásení k lokálnym výskytom čierneho kašľa u neočkovaných detí, a to aj školského veku. Pritom očkovanie proti pertussis (čiernemu kašľu) patrí medzi povinné vakcíny," zdôraznila riaditeľka SZÚ Barbora Macková.



Vývoj podľa nej naznačuje, že ochorenie sa šíri najmä medzi ľuďmi, ktorí očkovanie odmietajú. "Ako lekárka vnímam odoprenie povinného očkovania dieťaťu ako neakceptovateľný hazard so zdravím," povedala Macková. Takéto deti v prípade ochorenia ohrozuje zvýšený tlak v pľúcach s následným rizikom srdcového zlyhania.



Jedným z typických príznakov choroby je dávivý kašeľ, ktorý môže pretrvávať niekoľko týždňov. Toxíny porušujú sliznice dýchacích ciest, výstelku priedušnice a priedušiek a prenikajú aj do krvi.



Ochorenie podľa SZÚ spočiatku vyzerá ako bežný zápal dýchacích ciest. Okrem nádchy, kýchania, mierne zvýšenej teploty či bolestí hrdla je však dominantný rozvoj záchvatového kašľa, pri ktorom človek tvára sčervená až zmodrá. Môže sa objaviť aj krátka zástava dychu, po ktorej nasleduje hlasný nádych. Záchvat sa podľa lekárov niekedy končí vykašliavaním až zvracaním. Ak dávivý kašeľ trvá dlhšie ako týždeň a nereaguje na bežnú liečbu, je podľa odborníkov reálna možnosť, že ide o čierny kašeľ.



Od januára do septembra tohto roka bolo v ČR nahlásených 127 prípadov čierneho kašľa. Vlani to bolo 67 a v roku 2021 39 prípadov, pripomenul SZÚ. Zdôraznil, že prevenciou proti ochoreniu je očkovanie detí, ktoré ho majú povinné, ale aj dospievajúcich a dospelých vrátane tehotných žien. SZÚ tiež pripomenul, že dostupná vakcína je bezpečnejšia v minulosti používaná. Neposkytne síce celoživotnú ochranu, vo väčšine prípadov však zabráni komplikáciám.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)