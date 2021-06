Prípady COVID-19 v Anglicku exponenciálne rastú, uvádza štúdia

Na archívnej snímke Londýn počas pandémie nového koronavírusu. Foto: TASR/AP

Londýn 17. júna (TASR) - Počet prípadov ochorenia COVID-19 v Anglicku "exponenciálne stúpa" a posledné odhady určujú reprodukčné číslo na 1,44, informuje vo štvrtok britská stanica Sky News.Infekcie medzi 3. májom a 7. júnom stúpli o 50 percent v súčinnosti s nárastom výskytu tzv. variantu delta, ktorý prvýkrát objavili v Indii a ktorý sa medzičasom stal v Británii dominantným. Indický variant v súčasnosti tvorí 90 percent prípadov koronavírusu v krajine.Počet prípadov ochorenia COVID-19 sa zdvojnásobuje každých 11 dní, vyplýva zo štúdie vedcov elitnej londýnskej univerzity Imperial College London. Z údajov tiež vyplýva, že infikovaný bol jeden zo 670 ľudí s najvyššou prevalenciou na severozápade krajiny.Podľa profesora v odbore dynamiky nákazlivej choroby Stephena Rileyho zo spomínanej univerzity je exponenciálny rast v rozšírení poháňaný nákazou medzi mladšími ľuďmi. Štúdia ukázala, že prevalencia je vyššia u vekovej kategórie od piatich do 12 rokov, ako aj u mladších dospelých vo veku od 18 do 24 rokov. Počet infikovaných v týchto vekových kategóriách je zhruba päťkrát vyšší než u ľudí nad 65 rokov, ktorí sú plne zaočkovaní proti koronavírusu.podotkol Riley. Ako dodal, napriek tomu, že v súčasnosti je v spoločnosti značná imunita, nezabraňuje to exponenciálnemu rastu a vedci sa domnievajú, že rozšírenie vakcinácieObčania vo vekovej kategórie 21 a 22 rokov sa môžu v Británii zaočkovať proti koronavírusu od stredy a podľa očakávania sa k nim koncom týždňa pridajú vekové kategórie 18 až 20 rokov, uzatvára Sky News.