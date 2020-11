Prípady nákazy koronavírusom prekročili hranicu 50 miliónov

Londýn 8. novembra (TASR) - Počet infekcií koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete od začiatku pandémie prekročil v nedeľu 50 miliónov. Ukázal to výpočet tlačovej agentúry Reuters. Prípady z druhej vlny z posledných 30 dní tvoria až štvrtinu celkového počtu nakazených.



Október bol zatiaľ najhorším mesiacom pandémie. Spojené štáty sa stali prvou krajinou, ktorá hlásila vyše 100.000 nových denných prípadov. K nárastu globálneho počtu nakazených prispel aj nával prípadov v Európe.



Najnovší sedemdňový priemer ukazuje, že celosvetovo denné prípady nákazy stúpajú o viac ako 540.000.



V spojitosti s ochorením dýchacích ciest COVID-19, ktorého prvé prípady sa objavili koncom roka 2019 v Číne, zomrelo vyše 1,25 milióna ľudí.



Najnovšie zrýchlenie prenosu nákazy je prudké. Trvalo 32 dní, kým sa počet prípadov zvýšil z 30 miliónov na 40 miliónov. Ďalších desať miliónov pribudlo už za desať dní.



Európa zaznamenala celkovo okolo 12 miliónov prípadov infekcie a je najhoršie postihnutým regiónom - prekonala aj Latinskú Ameriku. Európa má 24-percentný podiel na úmrtiach na ochorenie COVID-19 vo svete.



Európsky región zaznamenáva približne milión nových infekcií asi tak každé tri dni, vyplýva z analýzy agentúry Reuters. To predstavuje 51 percent z celosvetového počtu.



Francúzsko zaznamenáva 54.440 nových prípadov denne, ako ukazuje posledný sedemdňový priemer, a je to vyššia miera než v Indii, ktorá má oveľa väčší počet obyvateľov.



Celosvetová druhá vlna pandémie testuje zdravotné systémy po celej Európe a donútila Nemecko, Francúzsko a Britániu, aby nariadili mnohým svojim občanom znovu sa zatvoriť doma a dodržiavať prísne obmedzenia v oblasti pohybu.