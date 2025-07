Prípady pirátstva v ázijských prielivoch v prvom polroku 2025 vzrástli

Singapur 10. júla (TASR) - V prvej polovici tohto roka evidovali v okolí Ázie 95 prípadov pirátstva. Ide o 83-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka, pričom najviac prípadov zaznamenali v dvoch kľúčových prielivoch. Vyplýva to z dát, ktoré vo štvrtok zverejnilo informačné centrum zriadené Dohodou o regionálnej spolupráci v boji proti pirátstvu (ReCAAP). Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.



K najväčšiemu počtu pokusov o lúpež došlo v Melackom prielive, medzi Malajským polostrovom a ostrovom Sumatra, a Singapurskom prielive medzi Singapurom a Indonéziou. V oboch prielivoch došlo k 80 incidentom, v rovnakom období minulého roka ich bolo 21. Ide o dôležitú námornú trasu, po ktorej sa prepraví asi 30 percent svetového námorného obchodu a ročne sa tadiaľ plaví viac ako 94.000 lodí.



Väčšina incidentov v dvoch najviac postihnutých prielivoch nemala vážny priebeh. V 90 percentách sa nezranil žiadny člen posádky a v približne polovici z prípadov útočníci nič neukradli. Prevažná väčšina pokusov o lúpež sa udiala v noci a piráti napádali najmä lode na sypaný náklad a tankery.



„Vo väčšine prípadov páchatelia prenikli na lode, ktoré boli zle pripravené, mali nízky voľný bok a manévrovali pomalou rýchlosťou v zakázaných oblastiach Malackého a Singapurského prielivu,“ uviedlo centrum ReCAAP. Aktéri v regióne by podľa centra mali zvýšiť svoju prítomnosť na miestach, kde opakovane dochádza k pirátstvu a ozbrojeným lúpežiam a zatýkať páchateľov.