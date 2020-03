Prípady zo zahraničia opäť prevyšujú počty miestnych nákaz SARS-CoV-2

Peking 18. marca (TASR) - Prípady nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 importované zo zahraničia prevýšili v Číne už po piaty deň v rade počty prípadov lokálneho prenosu infekcie. S odvolaním sa na správy čínskej národnej zdravotníckej komisie o tom v stredu informovala agentúra Reuters.



V pevninskej Číne potvrdili v utorok 13 nových prípadov nákazy SARS-CoV-2, čo v porovnaní s pondelkom predstavuje pokles o osem prípadov. Z 13 potvrdených nákaz bolo až 12 do krajiny zavlečených zo zahraničia a len jedna bola lokálneho pôvodu.



Prípady zavlečené zo zahraničia boli zaznamenané v čínskych hlavných transportných uzloch - v metropole Peking a mestách Šanghaj, Kuang-čou (Kanton) a Šen-čen. K jedinému zaznamenanému prípadu miestneho prenosu došlo v meste Wu-Chan, ktoré je považované za pôvodné epicentrum šírenia nákazy.



Hoci sú prípady zavlečenia infekcie zo zahraničia na vzostupe, riziko jej lokálneho šírenia zostáva podľa úradov stále vysoké.



Ešte začiatkom marca bol zaznamenaný prípad čínskeho policajta pôvodom z provincie Che-nan, ktorý priletel z dovolenky v Taliansku do Pekingu a následne sa vlakom vrátil do provinčného hlavného mesta Čeng-čou.



Ochorenie COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, nebolo u neho diagnostikované až do 11. marca, keď už niekoľko dní chodil do práce. Najmenej 11 čínskych miest následne vystopovalo jedincov, ktorí prišli s infikovaným mužom počas jeho cesty do styku.



Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom v Číne dosiahol v utorok 80.894, z toho 3237 osôb tomuto ochoreniu podľahlo.