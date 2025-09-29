< sekcia Zahraničie
Pripomenuli si pôsobenie slovenskej čaty vo Varšavskom povstaní
V radoch čaty 535 bojovali desiatky Slovákov doplnených o niekoľko príslušníkov iných národností.
Autor TASR
Varšava 29. septembra (TASR) - Vo Varšave si pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl SR pripomenuli čatu 535 Slovákov vo Varšavskom povstaní a predstavili knihu historika Juraja Kasardu venovanú jej pôsobeniu. Podujatie sa konalo pri pamätníku na námestí pomenovanom po veliteľovi čaty Miroslavovi Iringhovi za účasti veľvyslankyne SR Andrey Elschekovej Matisovej, predstaviteľov poľských inštitúcií a vojenského pridelenca generála Miroslava Korbu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Kasarda pre TASR zdôraznil, že slovenská čata bola v povstaní unikátna. Ako jediná zo zahraničných skupín mala právo používať vlastné národné farby a symboly, a to napriek tomu, že Slovensko bolo v tom čase oficiálne spojencom nacistického Nemecka. „Týmto Slovákom neprekážal koncept slovenskej samostatnosti, ale nesúhlasili s režimom na Slovensku a s tým, že Slovensko bol oficiálny spojenec Nemecka,“ hovorí historik.
V radoch čaty 535 bojovali desiatky Slovákov doplnených o niekoľko príslušníkov iných národností. Povstalci nosili slovenské trojfarebné pásky so štátnym znakom i vlastnú vlajku, ktorá je dodnes uchovaná v Múzeu Varšavského povstania.
Členovia čaty bojovali v najťažších úsekoch, pričom zahynuli vyše dve tretiny jednotky. Účasť Slovákov bola preto podľa autora nielen vojenským, ale aj silným morálnym gestom, keďže ukázala Poliakom, že v boji nie sú sami.
Generál Korba pripomenul, že odkaz povstalcov zostáva aktuálny aj dnes. Varoval pred hrozbou vojenského konfliktu za východnou hranicou a zdôraznil potrebu boja za obranu slobody a demokracie.
Kasarda dodal, že téma Slovákov vo Varšavskom povstaní bola dlhé desaťročia prehliadaná, no práve nová publikácia prináša svedectvá, dokumenty a artefakty, ktoré ju vracajú do historického povedomia. „Ak sa pozrieme na nejaký zahraničný odboj, v ktorom boli zapojení Česi a Slováci, tak vo väčšine tam dominuje práve ten český prvok, pričom vo Varšavskom povstaní je dominujúci slovenský prvok,“ uzatvára historik.
Kniha, ktorú vydal poľský Inštitút pamäti národa, bola odprezentovaná v Slovenskom inštitúte a vyjde aj v slovenskej verzii prostredníctvom Ústavu pamäti národa.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
