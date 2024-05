Pripomíname si Medzinárodný deň mierových síl OSN

New York/Bratislava 29. mája (TASR) – Pripravení na budúcnosť: Budovať ju spoločne a lepšie (Fit for the Future: Building Better Together). To je téma tohtoročného Medzinárodného dňa mierových síl Organizácie Spojených národov (OSN), ktorým sa pripomína ich mimoriadny prínos k medzinárodnému mieru a bezpečnosti. Medzinárodný deň pripadá na stredu 29. mája.



Valné zhromaždenie OSN 11. decembra 2002 prijalo rezolúciu, v ktorej ustanovilo 29. máj Medzinárodným dňom mierových síl OSN. Verejnosť si ho pripomína od roku 2003.



Prví vojaci slovenskej národnosti sa do mierovej misie OSN začlenili v roku 1953 v Kórei.



"Slovenská republika je súčasťou mierových síl prakticky od svojho vzniku. Udržiavanie mieru vo svete pod vlajkou OSN je jedným z dôležitých pilierov operácií medzinárodného krízového manažmentu. Za 30 rokov sa v doposiaľ 17 misiách pod vlajkou OSN vo svete vystriedalo už viac ako 12.700 slovenských vojačiek a vojakov. Aktuálne v rámci misie UNFICYP pôsobí na Cypre pod velením OSN 239 vojakov. Pod velením OSN pôsobia 2 naši vojaci aj v rámci misie UNTSO v Libanone, Sýrii a Egypte," uviedlo pre pre TASR Ministerstvo obrany SR.



Pri príležitosti Medzinárodného dňa položí generálny tajomník OSN António Guterres v New Yorku vo štvrtok 30. mája 2024 veniec k pamätníku mierových síl na počesť padlých.



Následne bude predsedať ceremónii, na ktorej bude posmrtne udelená medaila Daga Hammarskjolda padlým v mierových jednotkách. Odovzdá aj ďalšie ocenenia OSN.



Mierové sily OSN už 76 rokov pracujú na záchrane a zmene životov v najcitlivejších politických a bezpečnostných situáciách na svete. Od roku 1948 slúžilo viac ako dva milióny príslušníkov mierových síl v 71 misiách, ktoré pomáhali krajinám prejsť náročnou cestou od vojny k mieru. V súčasnosti je v 11 globálnych operáciách nasadených viac ako 76.000 mierových síl z viac ako 120 krajín.



Tohtoročný Medzinárodný deň v rámci témy Pripravení na budúcnosť: Budovať ju spoločne a lepšie (Fit for the Future: Building Better Together) sa zameriava na príspevky vojenských, policajných a civilných mierových síl za posledných sedem desaťročí. Zahŕňa ducha pokroku a kolektívneho konania smerom k vytvoreniu rovnocennejšieho, spravodlivejšieho a udržateľnejšieho sveta.



Udržiavanie mieru sa v priebehu rokov vyvinulo tak, aby sa prispôsobilo meniacemu sa politickému prostrediu a povahe konfliktov, ktoré sa stali zložitejšími a vzájomne prepojenými.



Medzinárodný deň vzdáva hold službe a obetiam mierových síl a odolnosti komunít, ktorým slúžia. O život pri práci za mier prišlo viac ako 4000 príslušníkom mierových síl. Je poctou založenia prvej mierovej misie UNTSO na Blízkom Východe, ktorá bola nasadená v roku 1948.



Existujú tri základné princípy, ktoré dokladajú, že mierové operácie OSN sú nástrojom na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Prvým je, že mierové operácie OSN sa nasadzujú so súhlasom hlavných strán konfliktu. Druhým je nestrannosť, ktorá je rozhodujúca pre zachovanie súhlasu a spolupráce hlavných strán a trojicu pravidiel uzatvára nepoužitie sily s výnimkou sebaobrany a obrany mandátu.