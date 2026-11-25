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Pripomíname si Medzinárodný deň za odstránenie násilia na ženách
Násilie páchané na ženách a dievčatách je podľa OSN stále jedným z najrozšírenejších porušení ľudských práv na celom svete a postihuje každú tretiu ženu.
Autor TASR
New York 25. novembra (TASR) - Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) v roku 1999. Pripomína sa 25. novembra na počesť sestier Mirabalových, troch politických aktivistiek z Dominikánskej republiky, ktoré v roku 1960 zavraždili na príkaz vtedajšieho prezidenta krajiny Rafaela Trujilla.
Pred vyhlásením tohto medzinárodného dňa VZ OSN prijalo 20. decembra 1993 Deklaráciu o odstránení násilia páchaného na ženách. Podľa deklarácie sa tohto násilia týka „akýkoľvek čin, ktorý vedie alebo môže viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo utrpeniu žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už k nemu dochádza na verejnosti alebo v súkromnom živote“.
Od roku 2000 sa 25. novembra na celom svete začína 16 dní aktivizmu, počas ktorých sa konajú akcie upozorňujúce na potrebu prijatia zásadných opatrení zameraných na odstránenie násilia páchaného na ženách. Predstavujú sa projekty na elimináciu tohto násilia a organizujú sa kampane upozorňujúce na jeho dôsledky.
Násilie páchané na ženách a dievčatách je podľa OSN stále jedným z najrozšírenejších porušení ľudských práv na celom svete a postihuje každú tretiu ženu. V roku 2024 zomrelo na svete v dôsledku násilia spôsobného intímnymi partnermi alebo členmi rodiny odhadom 50.000 žien a dievčat. Každý deň je podľa OSN v priemere 137 žien a dievčat zabitých niekým z ich vlastnej rodiny. Veľkým problémom v tejto oblasti je dosiahnutie justičnej spravodlivosti pre obete tohto druhu násilia.
Obete čelia prekážkam pri nahlasovaní násilia, prístupe k ochrane a podpore, alebo pri braní páchateľov na zodpovednosť. Ženám a dievčatám v domáhaní sa spravodlivosti bráni strach, stigmatizácia, nedostatočná inštitucionálna starostlivosť a pomoc. OSN upozorňuje, že k násiliu páchanom na ženách a dievčatách dochádza doma, v práci, na verejnosti i v online priestore, a že tieto formy násilia sa prekrývajú a navzájom posilňujú.
S týmto problémom súvisí aj tohtoročná téma Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. Kampaň generálneho tajomníka OSN s názvom UNiTE sa v roku 2026 zameriava na zabezpečenie spravodlivosti, ochranu obetí a odstránenie beztrestnosti pre páchateľov. OSN vyzýva na zavedenie takých systémov spravodlivosti, ktoré pomôžu všetkým ženám a dievčatám.
Kampaň apeluje na zabezpečenie spoľahlivých a rešpektujúcich mechanizmov nahlasovania tohto násilia, na vznik dostupných služieb zameraných na obete a účinné presadzovanie zákonov. „Spojme sa za ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách: Zabezpečme spravodlivosť, chráňme preživšie a ukončime beztrestnosť,“ vyzýva OSN v roku 2026 v súvislosti s Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách.
Pred vyhlásením tohto medzinárodného dňa VZ OSN prijalo 20. decembra 1993 Deklaráciu o odstránení násilia páchaného na ženách. Podľa deklarácie sa tohto násilia týka „akýkoľvek čin, ktorý vedie alebo môže viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo utrpeniu žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už k nemu dochádza na verejnosti alebo v súkromnom živote“.
Od roku 2000 sa 25. novembra na celom svete začína 16 dní aktivizmu, počas ktorých sa konajú akcie upozorňujúce na potrebu prijatia zásadných opatrení zameraných na odstránenie násilia páchaného na ženách. Predstavujú sa projekty na elimináciu tohto násilia a organizujú sa kampane upozorňujúce na jeho dôsledky.
Násilie páchané na ženách a dievčatách je podľa OSN stále jedným z najrozšírenejších porušení ľudských práv na celom svete a postihuje každú tretiu ženu. V roku 2024 zomrelo na svete v dôsledku násilia spôsobného intímnymi partnermi alebo členmi rodiny odhadom 50.000 žien a dievčat. Každý deň je podľa OSN v priemere 137 žien a dievčat zabitých niekým z ich vlastnej rodiny. Veľkým problémom v tejto oblasti je dosiahnutie justičnej spravodlivosti pre obete tohto druhu násilia.
Obete čelia prekážkam pri nahlasovaní násilia, prístupe k ochrane a podpore, alebo pri braní páchateľov na zodpovednosť. Ženám a dievčatám v domáhaní sa spravodlivosti bráni strach, stigmatizácia, nedostatočná inštitucionálna starostlivosť a pomoc. OSN upozorňuje, že k násiliu páchanom na ženách a dievčatách dochádza doma, v práci, na verejnosti i v online priestore, a že tieto formy násilia sa prekrývajú a navzájom posilňujú.
S týmto problémom súvisí aj tohtoročná téma Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. Kampaň generálneho tajomníka OSN s názvom UNiTE sa v roku 2026 zameriava na zabezpečenie spravodlivosti, ochranu obetí a odstránenie beztrestnosti pre páchateľov. OSN vyzýva na zavedenie takých systémov spravodlivosti, ktoré pomôžu všetkým ženám a dievčatám.
Kampaň apeluje na zabezpečenie spoľahlivých a rešpektujúcich mechanizmov nahlasovania tohto násilia, na vznik dostupných služieb zameraných na obete a účinné presadzovanie zákonov. „Spojme sa za ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách: Zabezpečme spravodlivosť, chráňme preživšie a ukončime beztrestnosť,“ vyzýva OSN v roku 2026 v súvislosti s Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách.