Pripomíname si Medzinárodný deň za odstránenie násilia na ženách

New York/Bratislava 24. novembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) upozorňuje, že násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších, najtrvalejších a najničivejších porušovaní ľudských práv na svete. Za účelom upozorniť na túto skutočnosť si verejnosť každoročne 25. novembra pripomína Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách.



Snahu o dosiahnutie rovnosti medzi ženami a mužmi prostredníctvom zabezpečenia rovnakého prístupu žien k politickému a verejnému životu a rovnakých príležitostí predstavoval Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), ktorý v roku 1979 prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN).



Základy na ceste k odstráneniu násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom svete však položila rezolúcia 48/104, ktorú VZ OSN prijalo 20. decembra 1993. Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách definuje toto násilie ako "akýkoľvek čin rodovo podmieneného násilia, ktorý vedie alebo môže viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo utrpeniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už k nemu dochádza na verejnosti alebo v súkromnom živote."



Medzinárodný deň vyhlásila OSN 7. februára 2000. Valné zhromaždenie vtedy prijalo rezolúciu 54/134, v ktorej vyzvalo vlády, medzinárodné ako aj mimovládne organizácie, aby sa spojili a organizovali aktivity zamerané na zvýšenie povedomia verejnosti o tejto problematike.



Dátum 25. november bol vyhlásený na počesť sestier Mirabalových, troch politických aktivistiek z Dominikánskej republiky, ktoré na jeseň v roku 1960 na príkaz prezidenta krajiny Rafaela Trujilla brutálne zavraždili.



Myšlienku vytvoriť podmienky pre svet bez rodovo podmieneného násilia každoročne podporujú verejné podujatia v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchaného na ženách. Táto iniciatíva trvá od 25. novembra do 10. decembra, kedy si verejnosť pripomína Medzinárodný deň ľudských práv. Tohtoročná kampaň s názvom Spojte sa! Aktivizmus za ukončenie násilia páchaného voči ženám a dievčatám (UNITE! Activism to End Violence against Women & Girls) sa zameriava na mobilizáciu celej spoločnosti, aby sa stala aktívnou v rámci prevencie násilia páchaného na ženách. Vyzýva tiež na solidaritu s bojovníkmi a bojovníčkami za práva žien a podporu feministických hnutí na celom svete.



OSN upozorňuje, že vo všeobecnosti sa násilie páchané na ženách a dievčatách prejavuje nielen vo fyzickej forme. Zahŕňa napríklad partnerské násilie, sexuálne násilie a obťažovanie, kybernetické obťažovanie, obchodovanie s ľuďmi, mrzačenie ženských pohlavných orgánov či detské manželstvá.